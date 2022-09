Mayweather confirmó la revancha contra McGregor: “No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real”

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor protagonizaron en 2017 la primera pelea entre un boxeador y una estrella de UFC (Reuters)

Los fanáticos del boxeo podrán disfrutar una vez más de Floyd Mayweather, quien a sus 45 años anunció cuáles serán sus próximas dos presentaciones para continuar con esta serie de peleas de exhibición que viene realizando desde su retiro. El estadounidense sorprendió al confirmar que en 2023 le dará la revancha a Conor McGregor.

En diálogo con Daily Mail, el púgil que se retiró como campeón mundial declaró: “Quiero salir este fin de semana y divertirme (contra el japonés Mikuru Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubai en noviembre y yo y Conor McGregor en 2023″. De esta forma se confirmaron los rumores de las últimas semanas que indicaban que había habido un acercamiento entre el luchador de MMA y el ex boxeador.

“No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real. Pero ha habido conversaciones de ambos. Preferiría una exhibición, no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real”, agregó Mayweather, quien continuó: “Entonces, muchachos como Conor McGregor y muchachos que realmente no golpean fuerte, como youtubers o de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada me pondrá en una posición en la que me voy a hacer daño”.

Este fin de semana, Money se presentará en Japón ante el luchador de MMA de 30 años Mikuru Asakura. Más tarde, en noviembre se verá las caras en Dubai contra el youtuber Deji y en 2023, con día y sede a confirmar, le dará la revancha a McGregror.

Mayweather ganó por nocaut técnico la pelea de 2017 (USA TODAY Sports)

Cabe recordar que el irlandés, ex campeón de UFC, fue el último rival en la carrera del estadounidense. Ambas figuras del deporte se midieron en 2017 y el resultado fue triunfo para el norteamericano por nocaut técnico, lo que significó la victoria número 50 en su carrera que cerró sin caídas.

Desde aquella histórica velada McGregor peleó como profesional en UFC en cuatro ocasiones y tres de ellas fueron derrota. La última con una grave lesión en la pierna ante Dustin Portier que lo tiene alejado de la actividad. Hace pocas semanas, el peleador habló con Sky Sports y confesó que su carrera aún no ha culminado: “Obviamente, mi regreso será en el octágono para UFC: esa historia está lejos de terminar, de hecho, recién se está escribiendo, es solo el comienzo. Pero, boxeo, seguro que volveré a honrar el cuadrilátero en el futuro”. Y lo hará: en 2023 contra Mayweather.

