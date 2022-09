Nuevo escándalo en la separación de Piqué y Shakira: el futbolista le habría sido infiel con una famosa modelo ex novia de Di Caprio

Piqué junto a Shakira, y la imagen de Bar Rafaeli

La tormentosa separación de Gerard Piqué y Shakira tuvo como foco esta semana la áspera mediación que mantuvieron por la custodia de Milan y Shasha, sus hijos. Sin embargo, la información que surge minuto a minuto no hace más que tensar la relación, tras 12 años de vínculo. En las últimas horas, el periodista y paparazzi Jordi Martin, quien sigue la ruptura al instante, publicó en su cuenta de Instagram un dato al que calificó como “un secreto a voces”.

“Hace unos días le hice llegar esta información a una persona muy allegada a Shakira. Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que mucho tiempo fue un secreto a voces: la supuesta infidelidad de Piqué con Bar Rafaeli en 2012. Hace unos días, hablé con un íntimo amigo de Bar Rafaeli, que es un amigo mío de hace muchísimos años y me pudo confirmar que el motivo de sus múltiples visitas de la top model a Barcelona era éste”, fue una de las historias que compartió el cronista.

“Esta información se la hice llegar a Shakira a través de una persona de confianza, que se quedó atónita”, añadió. Rafaeli fue novia del actor Leonardo Di Caprio entre 2006 y 2007, y el episodio había generado ruido en 2012 por varias señales. Pero como la pareja luego siguió adelante, las versiones de infidelidad quedaron en el camino. Hasta que resurgieron con el escándalo.

Martin ya había comentado en Antena 2 que en aquel entonces el caso Rafaeli había provocado una crisis en la pareja y que la propia artista había descubierto mensajes entre ambos en el teléfono del defensor. En ese momento, las tapas de las revistas mostraron a una Shakira abandonando Cataluña cargada de valijas, como prueba de dicho cortocircuito.

Según el paparazzi, son varias las infidelidades de Piqué que tiene confirmadas. La más notoria es la de Clara Chía Martí, de 23 años, hoy novia del campeón del mundo con España en 2010. Gerard y Shakira oficializaron la ruptura el 4 de junio, sin embargo, hay imágenes del zaguero con su joven pareja que datan de febrero. El citado cronista había acusado al deportista de un doble engaño: “Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Kosmos, y contrata a la chica”.

Martin había denunciado otras dos aventuras, una en 2016 y otra en 2020. La primera, con una ex pareja: Nuria Tomás. “A día de hoy está felizmente casada, acaba de ser mamá, entonces era soltera. Ese encuentro se dio en el departamento de Nuria. Él estaba en la concentración de la selección española, acude al departamento de Nuria en un taxi, se ven dos horas y regresa con la selección”, dijo en el programa de TV peruano Amor y Fuego.

Y en el otro caso, optó por resguardar la identidad de la dama en cuestión. La acusación fue publicada en su cuenta de Twitter. Catalana. Iniciales: JP. Sucedió en una discoteca conocida de Barcelona. No es conocida y sucedió en el baño de una discoteca”, puntualizó.

Las publicaciones de Jordi Martin en Instagram

El mencionado periodista dio su versión sobre cómo era el método del zaguero blaugrana para concretar los encuentros clandestinos lejos de los ojos indiscretos: “Cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años”.

Fue ante las sospechas que la cantante habría contratado un grupo de detectives para determinar si Gerard estaba siendo infiel. Y ese informe es la carta con la que amenaza atacar en Tribunales si no se ponen de acuerdo con la custodia de los niños, dado que ella pretende mudarse a Miami con ellos, y para conseguirlo necesita la autorización firmada del papá de los pequeños.

“Piqué le pide ‘tiempo porque estaba agobiado con las empresas’. Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’. Le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más”, describió Martin el germen del fin.

Pues bien, otros nombres comienzan a anexarse a la lista del quiebre de la relación. Esta vez, el que surgió fue el de Bar Rafaeli.

