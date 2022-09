Fernando Ortiz aseguró que América no es invencible luego de cortar racha ganadora: “Es un buen cachetazo”

América y Santos empataron en juego pendiente de la jornada 5 del Apertura 2022. Foto: Club América

América consiguió rescatar el empate ante Santos Laguna con gol en el último minuto de tiempo agregado gracias a un remate de cabeza de Federico Viñas. En juego correspondiente a la jornada cinco (pendiente) del Apertura 2022, Águilas y Guerreros quedaron igualados a tres tantos en el marcador. Con ello, los de Coapa finalizan una importante racha de victorias consecutivas, en un récord dentro del club que finalmente queda en nueve encuentros.

Las anotaciones estuvieron a cargo del mexicano Henry Martín, un autogol de Hugo Isaác Rodríguez y del uruguayo Viñas por el lado azulcrema. Mientras que por los verdiblancos marcó el argentino y examericanistas Leo Suárez en dos ocasiones y el colombiano Harold Preciado. Con el punto repartido, ambas escuadras se afianzaron en la parte alta de la clasificación.

“Para el espectador es hermoso tener un partido así de su equipo y regalarle la forma en que se dio el el empate, es hermoso. De este lado hay muchas sensaciones. Estoy feliz por el carácter y la valentía, pero es un buen cachetazo para que sepan que no somos invencibles, que Santos hizo un partido inteligente, nos pegaron en el momento justo. Me quedo con un empate que a la afición le gusta, nada más”, declaró el Tano Ortiz, entrenador de América.

Fernando Ortiz, entrenador del Club América. Foto: @LigaBBVAMX

Tres goles por cada tiempo, hizo del partido uno espectacular. A pesar de los seis tantos que se registraron en la cancha del Azteca, los guardametas también fueron figuras con jugadas claves que a la postre, hubieran significado un cambio esencial en la consecución del punto. Al cuadro capitalino, la unidad sumada le significó el liderato en solitario de la Liga MX a dos fechas del inicio de la Liguilla.

“El empate heroico por la manera que se dio, prefiero ser claro y sincero. Cuando entremos en Liguilla, toque quien nos toque, si queremos ir por el objetivo tenemos que ganar, sea Santos o el que nos toque. Hablar de futuro no me gusta, el que nos toque tenemos que ganarlo”, agregó el técnico durante la conferencia de prensa.

Para Santos el punto les ayudó para meterse dentro de los primeros cuatros puestos de la tabla que, aunque se encuentra empatado con Tigres, tiene una mejor diferencia de goles para que de momento tenga un boleto directo a la fase final del torneo. A los coahuilenses les resta enfrenta a los Bravos de Juárez y a Mazatlán.

América y Santos empataron en juego pendiente de la jornada 5 del Apertura 2022. Foto: Club América

Mientras tanto, América tiene dos compromisos un tanto más complicados pues debe chocar contra las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional y cerrar la fase regular ante los Camoteros de Puebla que sólo ha sido derrotados en dos ocasiones. Sobre el partido ante la escuadra rojiblanca, que viene de perder por goleada ante Tigres, Ortiz comentó:

“El Clásico no deja de ser un Clásico. Depende como llegue cada uno no va a dejar de serlo. El estado anímico va a depender del inicio y transcurso del partido. Vamos a ver cómo jugar el Clásico, como están los chicos, pero fue un partido difícil donde las sensaciones no fueron tan alegres como fueron para el espectador”, finalizó.

