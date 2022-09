Un aficionado se cortó el cabello en medio de un partido del US Open y las imágenes se hicieron virales

El aficionado se cortó el pelo en medio de un partido

Cada vez que Nick Kyrgios sale a la cancha, el circuito internacional se paraliza porque sabe que el australiano algo extraño va a improvisar. Transgresor como pocos en el tenis mundial, en este caso e singlista no tuvo nada que ver con el bizarro episodio que se vivió en su partido ante Karen Khachanov. Es que uno de los espectadores del encuentro que se disputó en Arthur Ashe acaparó la atención de todos los presentes cuando decidió comenzar a cortarse el pelo en medio del evento.

El hecho ocurrió en la segunda fila de las gradas y las primeras especulaciones se basaron en una presunta apuesta de los fanáticos. Lo llamativo fue que la jornada también estuvo marcada por el ataque de ira Kyrgios, cuando destrozó dos raquetas para descargar la furia que le provocó su flojo desempeño.

Cabe señalar que el ruso se impuso frente al australiano luego de una batalla de tres horas y cuarenta minutos. Gracias a sus potentes servicios, Khachanov se quedó con el boleto para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, en las que se medirá ante el noruego Casper Ruud.

El número 31 del ranking mundial logró la victoria con parciales de 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) y 6-4 y marcó el final del camino neoyorquino de la estrella de Oceanía, quien había eliminado al campeón defensor, Daniil Medvedev, en la ronda anterior.

El nativo de Moscú, ganador del Masters 1.000 de París en 2018, conectó treinta saques ganadores ante Kyrgios, que llegaba a esta cita como jugador con más victorias en el circuito desde el pasado junio. “No tengo nada que perder”, aseguró Khachanov al acabar su partido en la entrevista a pie de campo, sin esconder su sueño de irse de Nueva York como campeón.

“Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un grande, los demás torneos no tienen valor”, consideró el australiano en la rueda de prensa posterior a su derrota. Y agregó: “Lo único de lo que se acuerda la gente en un grande es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los grandes. La gente se acuerda de ti por los grandes”.

