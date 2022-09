La impensada pelea entre McGregor y Hasbulla: “Me encantaría patear a ese pequeño idiota”

Conor McGregor y Hasbulla se enfrentaron en las redes sociales

Esta semana se suscitó una inesperada pelea en las redes sociales entre dos personajes que ostentas millones de seguidores. De un lado, el ex luchador de MMA Conor McGregor y del otro Hasbulla, un joven de 20 años que padece acondroplastia que se ha convertido en una sensación de Internet por sus videos virales.

La tensión entre ambos comenzó por un video que publicó el ruso tildando de gallina al peleador irlandés que supo ser una estrella de UFC. Esto, impulsó al ex deportista de 34 años a lanzar una serie de tuits que al poco tiempo eliminó.

“Me encantaría patear a ese pequeño idiota Hasbulla a la H (en referencia a los palos de rugby)”, e insistió: “Voy a hacer que mi misión sea anotar un triple con él algún día, cariño”. Fueron varios sus posteos agresivos contra quien llamó “pequeño maloliente”.

Pero Hasbulla, quien en otras oportunidades también ha apuntado contra estrellas como Floyd Mayweather o Logan Paul, en su objetivo de generar conflicto para sumar seguidores, no se quedó atrás: “No sigo a los vagabundos... no sabía que alguien me estaba hablando”. Y luego, lanzó: “Al menos uno de nosotros mantuvo un récord invicto. Hasbulla 1. McGregor 0″, en referencia a que él se enfrentó al cantante tayiko Abdurosik, quien también padece acondroplastia y pese a que esta fue una pelea sin jueces ni reglas, él se la adjudica como ganada, mientras que el irlandés ha perdido en varias ocasiones como profesional.

"¿Cuánto me pagan por pegarle una volea?"

"Pequelo maloliente endogámico"

“Tengo contrato de UFC ahora, si McGregor es realmente un hombre, vamos a Abu Dhabi. Ya fue aplastado por Khabib. Supongo que se le acabó el dinero de Mayweather y necesita más atención”. Cabe recordar que el primer luchador de UFC que venció a McGregor fue el ruso Khabib Nurmagomedov, quien tiene una gran relación con Hasbulla. Posiblemente de allí habría surgido la bronca del influencer de 20 años contra The Notorious.

Lo más increíble es que este cruce de declaraciones podría desembocar en un combate real ya que Alexander Volkanovski, australiano campeón de peso pluma de UFC, se sumó al conflicto y amenazó al irlandés: “Primero tendrás que pasar por mí, deja a mi compañero en paz”.

