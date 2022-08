Leopoldo Silva descartó crisis en Pumas tras empate contra Tigres

Leopoldo Silva descartó crisis en Pumas de la UNAM (Foto: CUARTOSCURO)

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) viven uno de los peores momentos futbolísticos desde que Andrés Lillini tomó las riendas del cuadro auriazul, por ello el resultado obtenido en la noche del pasado 25 de agosto como parte de la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 era importante cuando se enfrentaron en contra de los Tigres de la UANL en el estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, el resultado que tanto trabajó el cuadro del técnico argentino por más de 90 minutos se vio opacado durante los últimos instantes del encuentro tras un remate certero de André-Pierre Gignac quien dio el empate al cuadro de los Tigres en su visita a la Ciudad de México.

Cabe recordar que el equipo comandado por Andrés Lillini llegaba con tres partidos al hilo con una derrota, siendo ante el Club América en el Clásico Capitalino y Santos Laguna las más escandalosas por recibir 3 y 5 goles, respectivamente.

Bajo este tenor, diversos medios han cuestionado la dirigencia de Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón, por ello durante la jornada 16 de la Liga MX algunos medios cuestionaron al presidente del patronato del Club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre si los dirigidos por Andrés Lillini tenían una crisis futbolística e interna.

¿Hay crisis en Club Pumas?”, fue la pregunta que se le hizo a Leopoldo al llegar al estadio y respondió, “No hay crisis“, para después marcharse por uno de los túneles del inmueble.

Cabe recordar otro de los cuestionados sobre la continuidad de Andrés Lillini ha sido el presidente deportivo de la institución auriazul, Miguel Mejía Barón.

Fue a través de una rueda de prensa emitida a última hora desde Ciudad Universitaria el pasado 19 de agosto, cuando Mejía Barón confirmó que Andrés Lillini continuará al frente del equipo junto a su cuerpo técnico hasta final de temporada.

“La confianza para Lillini es a largo plazo, el torneo va a terminar con Andrés, su cuerpo técnico y estos jugadores”, expresó el doctor Mejía Barón durante su atención a los medios de comunicación.

“Ante rumores que se presentan, hay mucha gente con gran imaginación, reiterar que Andrés Lillini y el cuerpo técnico se van a quedar en el equipo, es una decisión total de la directiva universitaria”, añadió el también ex director deportivo de los Tigres.

En esa ocasión Mejía Baron explicó que entre los motivos que orillaron a la directiva a ratificar al estratega sudamericano, destacaron su trabajo con fuerzas básicas, su buena relación con el plantel y el compromiso para fichar a los nuevos jugadores de la presente temporada.

“Siente el compromiso de los chavos y el cariño que le tienen. Los nuevos refuerzos deben estar muy agradecidos con él”, remató el Doctor Mejía Barón. Asimismo, durante esa charla con la prensa el director deportivo aprovechó para quitar las especulaciones alrededor de Dani Alves y la supuesta obligación contractual de que dispute los 90 minutos.

“Coincidió con la llegada de Alves, están suponiendo una cláusula en el contrato de Dani... Caray, sé que la polémica vende, pero creo que se debe de pensar que cualquier profesional que se preste a ser serio, no aceptaría una tontería, eso no existe, no hay cláusulas para que el técnico lo ponga 90 minutos, parece broma, pero no lo es, lo dicen de una forma mala. Yo puedo certificar que eso no existe”, mencionó al respecto.

