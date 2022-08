Sergio Pérez es el ejemplo de lo que es la Fórmula 1 de acuerdo con Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, piloto de McLaren en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 se encuentra próxima a reanudar su actividad luego del parón de media temporada y con ello, se comienza a definir el desenlace de la competencia. Uno de los pilotos que más se juega en esta segunda parte del año es Daniel Ricciardo quien ahora mismo no cuenta con un asiento seguro en la categoría para 2023.

Consciente de la forma en que se maneja el Gran Circo, el australiano ha ejemplificado los vaivenes del deporte con la trayectoria de Sergio Pérez, quien ahora mismo es un potencial competidor por el título mundial. Y es que, el todavía integrante de McLaren refirió cómo de un momento a otro, y con la incertidumbre que existe en el medio, puedes estar en la cima ganando carreras o intentado no quedar fuera de la parrilla.

“Lo decía cuando tenía 27 años ‘ah, me estoy haciendo mayor’ y en cierto modo sí, me estoy haciendo mayor, pero creo que también conozco un poco más este deporte. Ahora y sé que las cosas llevan su tiempo”, dijo Daniel en entrevista para el portal motorsport.com y agregó: “Todos creemos que podemos ganar. Así que puedo pensar que quiero ganar mañana, pero no siempre es así. Incluso ahora, hablando de 2024 o 2025, en cierto modo es difícil pensar tan lejos”.

Daniel Ricciardo de McLaren y Sergio Pérez de Red Bull Racing. Foto: REUTERS/Thaier Al-Sudani

De no tener asiento, a pelear por el título

A finales de la temporada 2020, Racing Point anunció que Checo Pérez no continuaría como su piloto para el siguiente campeonato. La noticia cayó de sospresa para el mexicano que no tuvo más que enfocarse en las últimas carreras por competir, con la esperanza de decir adiós de una forma honorable o, con pocas posibilidades, que una escudería lo firmara de último momento.

Y así fue. El piloto consiguió su ganar la penúltima cita en el calendario de aquel año: el Gran Premio de Sakhir. Lo que representó la primera victoria de Checo en la Fórmula 1 y junto a sus buenas actuaciones, un lugar en Red Bull Racing para 2021. Casi dos años después como integrante del equipo austríaco, fue clave para que su coequipero se convirtiera en campeón mundial y actualmente pelea por las primeras posiciones.

Sobre ello, Daniel Ricciardo comentó: “También puedes ver las pequeñas cosas y cómo pueden cambiar como con Pérez, cuando su carrera parecía acabada, y ahora está potencialmente luchando por un campeonato del mundo. El deporte puede cambiar tan rápido”. El australiano pasó de pelear victorias y el título mundial con Red Bull a luchar por la zona media de la parrilla, primero con Renault y luego con McLaren.

Sergio Pérez durante la celebración de su victoria en el Gran Premio de Mónaco 2022. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Se reaunda la F1

Con un parón que sumará un lapso alrededor de cuatro semanas, el mexicano regresará a las pistas con la encomienda de pelear por el título en el Mundial de Pilotos, o por lo menos para mejorar su posición actual. Si bien lograr el campeonato se mantiene como una posibilidad real, el desempeño de su compañero y vigente campeón Max Verstappen parece haber creado una ventaja suficiente para no ser alcanzado (tomando en cuenta lo que pueda seguir haciendo).

Con 13 de 22 Grandes Premios disputados en la temporada 2022, Checo se mantiene en el tercer puesto de la clasificación con 173 puntos producto de una victoria en el GP de Mónaco, cinco segundos lugares, tres cuartos puesto y en la más reciente carrera, una quinta posición. Por su parte, por encima de él se encuentran Charles Leclerc de Ferrari con 178 unidades y liderando, Verstappen con 258. Una diferencia de 85 puntos entre el mexicano y el neerlandés.

Es así que en el calendario restan 10 fechas, entre ellas las citas en el ya mencionado Spa-Francorchamps, Monza, Marina Bay, el circuito de las América y por su puesto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En todos ellos, Pérez ha demostró un buen rendimiento durante la temporada pasada a bordo del RB16B y esta vez, se espera consiga mejorar con el RB18.

