El mal momento de Ángel Romero con aficionados del Cruz Azul: “¡Si no quieres jugar, vete a Boca Juniors!”

"Si no quieres jugar vete a Boca Juniors", le reprocharon al paraguayo

Un momento de suma incomodidad sufrió Ángel Romero con aficionados del Cruz Azul. En medio de los problemas futbolísticos que sufre el equipo mexicano, el jugador paraguayo que suena como posible refuerzo de Boca Juniors a fin de año fue increpado por simpatizantes de la Máquina Cementera.

“Si no quieres jugar vete a Boca Juniors, que allá te pagan con aguante”, fue el desafiante mensaje de un hincha. “Somos conscientes de que tenemos que mejorar. Hay que trabajar, nosotros somos los primeros en ser autocríticos y vamos a salir de esta situación”, respondió el paraguayo tras el entrenamiento.

Si bien Ángel Romero se mostró muy tranquilo, fueron evidentes sus gestos de incomodidad. Cruz Azul viene de sufrir una histórica derrota por 7-0 ante el América y marcha en el penúltimo puesto del campeonato.

“¿Por qué esa baja de nivel? ¿Pero tienes alguna oferta o algo, papito?, porque tu rendimiento ha sido bajísimo y pésimo. ¿No quieres estar en el club?. Te dieron la ‘10′, la responsabilidad”, continúo el aficionado mexicano.

Cruz Azul viene de recibir una dura paliza por 7-0 ante el América y los aficionados reaccionaron

“Si esa era mi intención ya no estaría en Cruz Azul, yo quiero quedarme mucho tiempo acá y tampoco voy a dejar al equipo en esta situción. La imagen que estamos dando no es la correcta para la institución y menos para ustedes, que no se lo merecen”, contestó Ángel Romero que tiene contrato hasta fin de 2022.

Y prometió: “Entiendo, tienen toda la razón. Justamente por eso nosotros estamos dando la cara, para poder revertir eso. Es la única manera: dar la cara y revertirlo dentro de la cancha”. Sin embargo, a un hincha esto no lo conformó y amenazó: “Te digo lo mismo que a todos: estamos viniendo en esta ocasión muy tranquilamente a platicar con ustedes. Pero la segunda no va a ser tan tranquila”.

La dura lesión de Exequiel Zeballos que lo alejará de las canchas al menos seis meses le permite a Boca Juniors incorporar a un futbolista ahora mismo. Sin embargo, el TMS está cerrado actualmente por eso la posibilidad de juntar a los hermanos Óscar, el 10 xeneize, y Ángel Romero tomó mucha fuerza a partir del próximo año.

Según trascendió en los últimos días Ángel Romero, una de las debilidades de Juan Román Riquelme, estaría dispuesto a resignar dinero para vestir los colores azul y oro. Desde Cruz Azul se mencionó que la dirigencia intentará renovar el vínculo del jugador de 30 años por una temporada más.

