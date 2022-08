La nueva vida de Lance Armstrong después del doping: se casó con una profesora de yoga en un lujoso complejo de viñedos

Lance Amstrong junto a su nueva esposa Anna Hansen (@lancearmstrong)

Lance Armstrong era considerado uno de los mejores atletas del mundo de su época. Llegó a consagrarse en siete ocasiones como el ganador del Tour de France, la competencia de ciclismo más importante del mundo, después de superar un cáncer testicular con metástasis en sus pulmones y en el cerebro. Todo cambió en 2012 cuando, tras una investigación, se detectó que el estadounidense había utilizado prácticas de dopaje con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo.

Después de protagonizar un caso que marcó su vida, Armostrong intentó contar su historia en diferentes entrevistas y documentales. Fue despojado de todos sus logros y su apellido quedó marcado en la historia negra del mundo del deporte. Hoy, a los 50 años, el ex ciclista se casó con Anna Hansen, la pareja con la que atravesó todo el proceso acusatorio por sus casos de doping. Y lo hizo en una lujosa propiedad ubicada en Marsella, Francia.

“Mejor. Día. Nunca. Me casé con el amor de mi vida. Fue muy especial tener a nuestros hijos allí también. Fue una noche llena de risas y muchas lágrimas de alegría. Anna, has sido mi roca absoluta los últimos 14 años y déjame ser claro, no habría sobrevivido sin ti”, fueron las primeras palabras que utilizó Lance en una extensa publicación que hizo en sus redes sociales para remarcar la importancia de su nueva esposa después del trauma que padeció con las acusaciones por dopaje.

El ex ciclista se casó en un exclusivo complejo en Marsella, Francia (@lancearmstrong)

Anna es profesora de yoga. Tiene diez años menos que Armostrong y están juntos desde 2008. Es madre de dos de los cinco hijos del ex ciclista, Olivia Marie (11 años) y Max Armstrong (13). La nueva esposa de Armostrong nació en Colorado y comenzó su profesión como instructora de yoga y a dar tutoriales online durante la pandemia, lo que le permitió hacerse conocida en el mundo digital. “Move with Anna”, tiene como eslogan el “movimiento para nutrir tu cuerpo”. Ella misma se encargó de mencionar que fundó su marca con “la intención de ofrecer una variedad de yoga para cualquier persona, en cualquier lugar”.

Quien supo ser campeón mundial de ciclismo ruta también es padre de Luke, de 22 años, y de las gemelas Isabelle y Grace, ambas de 20 años, de su primer matrimonio con Kristin Richard.

Luego de comprometerse en 2017, llegó la unión matrimonial en el exclusivo Château La Coste, un lujoso complejo rodeado de viñedos ubicado en Le Puy-Sainte-Réparade, una comuna y población francesa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, muy cerca de Marsella.

El espacio donde se casó Armostrong en Marsella (@villalacoste)

El espacio donde se casó Armostrong está ubicado en una zona entre colinas y, como lo muestra en sus redes sociales, es un lugar de privilegio para aquel que decida realizar una reunión. Tiene una bodega con gastronomía y además oficia como museo al aire libre que recibe grandes exposiciones itinerantes de prestigiosos artistas. También dispone de varios restaurantes y un resort catalogado de cinco estrellas con un spa en el que los residentes pueden tomar masajes y demás opciones. El valor de una noche ronda los 2 mil euros.

“Estoy muy orgulloso de la pareja en la que nos hemos convertido. Nos ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, y estoy muy contento de haberlo hecho. Te quiero inmensamente y siempre estaré aquí para ti y para nuestra familia. Espero que todos estén teniendo un excelente verano - yo estoy seguro como el infierno”, concluyó Armostrong en su posteo, en el que sumó una decena de fotos que retrataron uno de los momentos más especiales de su nueva vida.

El hombre que supo fundar Livestrong invirtió parte de sus ganacias en varias empresas como WEDU, Next Ventures -fondo de capital riesgo- o Lift Vodka, en un nuevo capítulo de su vida a más de 25 años de haberle diagnosticado una enfermedad que logró superar.

LAS MEJORES FOTOS DEL CASAMIENTO DE LANCE ARMOSTRONG

@lancearmstrong

@lancearmstrong

@lancearmstrong

@villalacoste

@lancearmstrong

@lancearmstrong

@villalacoste

