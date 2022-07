Novak Djokovic no podrá jugar el US Open por no estar vacunado contra el COVID-19

Sep 12, 2021; Flushing, NY, USA; Novak Djokovic of Serbia is overcome with emotion against Daniil Medvedev of Russia (not pictured) in the men's singles final on day fourteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Después de su gran victoria en Wimbledon ante Nick Kyrgios, donde conquistó su 21° título de Grand Slam, parece que el serbio Novak Djokovic no podrá disputar el último major de la temporada. El ex número 1 del mundo fue incluido en la lista oficial de participantes para el Abierto de Estados Unidos que se publicó este miércoles pero podría quedar al margen por no estar vacunado contra el COVID-19.

“El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas”, informó la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado.

Las listas para los cuadros de los torneos individuales son una formalidad e incluye a tenistas que son elegibles por su ranking en la ATP y WTA. Pero en el jugador serbio de 35 años podría quedar otra vez apartado como le sucedió el pasado mes de enero en el Abierto de Australia, después de que lo deportaron del país por su estatus de vacunación. Nole insiste en que no se vacunará contra el COVID-19 para disputar los torneos.

Novak Djokovic no está vacunado contra el COVID-19 y podría quedar marginado del US Open (Foto: USA TODAY Sports)

Estados Unidos no permite que visitantes que no son ciudadanos ingresen al país sin estar vacunados. Por este motivo, Novak Djokovic ya quedó afuera de torneos importantes como Indian Wells y Miami al inicio de temporada y no podrá participar en el Masters de Cincinnati el próximo mes o el US Open, que inicia el 29 de agosto.

Djokovic pudo disputar la última edición de Roland Garros, donde perdió en los cuartos de final ante el eventual campeón Rafael Nadal, y también se hizo presente en Wimbledon, donde ganó un nuevo título de Grand Slam para dar pelea en la carrera de convertirse en el máximo ganador de majors en la historia. Por ahora la tabla histórica la encabeza Rafa con 22 campeonatos, uno más que Nole.

Tras la victoria ante australiano Nick Kyrgios en la hierba del torneo londinense, Djokovic dijo que le “encantaría” estar en el US Open pero dijo “no tengo planeado vacunarme”, lo que siembra mucha incertidumbre sobre su participación.

Serena Williams también es duda para el US Open por su larga inactividad después de una lesión (Foto: USA TODAY Sports)

Otra de las tenistas que aparece en la lista pero está en duda en Serena Williams, quien aparece en la lista debido a un ranking especial –ha estado fuera de actividad mucho tiempo por una lesión– pero no se mostró confiada en estar en esta gran cita porque recién el mes pasado disputó su primer partido del año y perdió en la primera ronda de Wimbledon ante la francesa Harmony Tan.

Tras la derrota, le preguntaron si volvería a jugar el US Open, en donde ha ganado seis de sus 23 títulos de Grand Slam individuales, y Serena Williams respondió muy dubitativa: “Definitivamente hay una gran motivación para mejorar y jugar en casa”. El año pasado se perdió el torneo de cancha dura en Nueva York por una lesión en la pierna que sufrió en el All England. Serena ha alcanzado las semifinales en sus últimas 11 apariciones en Flushing Meadows y el público espera volver a verla en su país.

SEGUIR LEYENDO: