Andrés Lillini reaccionó al fichaje de Dani Alves con Pumas: “Es importante tener alguien como él”

Foto: Twitter/@AztecaDeportes / Getty Images

Tras el estallido en el fútbol mexicano por la incorporación de Dani Alves a Pumas, el conjunto universitario ha sido el principal tema de conversación en cada mesa de debate y absolutamente nadie se ha querido quedar fuera de la conversación, tanto que esta tarde Andrés Lillini y algunos jugadores se detuvieron con los medios para dar su opinión al respecto.

Respecto a las palabras del estratega universitario, el principal eje fue su concentración para el partido de este domingo contra Pachuca, por lo que aunque confirmó haber tenido comunicación con el nuevo fichaje estrella, se reservó algunos comentarios para cuando llegara a México.

“Siempre es importante tener alguien como él (Dani Alves)”, afirmó Lillini, para después explicar por qué todavía no tocan el tema al interior del vestuario: “No hemos hablado del tema, (estamos) concentrados en el partido contra Pachuca. No lo hemos tocado porque tenemos un compromiso que termina siendo determinante y no podemos pensar en cosas que todavía no sucedieron”

“(Hablé con él) del equipo, de las formas, lo que buscamos. Él tiene una gran predisposición a cualquier cosa que nosotros podamos hacer”

Lillini, Palermo y Meritao reaccionaron por primera vez al fichaje de Dani Alves con Pumas (Foto: Twitter/@AztecaDeportes)

Quien también compareció ante los micrófonos de ESPN y Azteca Deportes fue Higor Meritão, compatriota de Alves y uno de los futbolistas que más emoción mostró por compartir vestuario a su lado, quien deslumbró durante su paso por Barcelona, Juventus y PSG.

“No sé qué le voy a decir, estoy un poquito nervioso pero estoy bien y vamos a ver qué pasa mañana”, afirmó el mediocampista de 28 años, antes de hablar sobre la pequeña broma que hicieron hace un par de semanas, cuando junto a un compañero le mandaron un mensaje vía Instagram para que se incorporara a Pumas.

“Es verdad que hicimos una broma ahí para ver si nos contestaba y gracias a dios ahora si va a podernos contestar y estamos muy feliz, todo el plantel está muy contento”

Lillini, Palermo y Meritao reaccionaron por primera vez al fichaje de Dani Alves con Pumas (Foto: Twitter/@AztecaDeportes)

De igual forma, El zaguero mexicano, Palermo Ortiz, se detuvo para explicar sus sensaciones por el nuevo fichaje y afirmó que su incorporación es el “refuerzo bomba” del verano para la Liga Mx, principalmente por su basta y exitosa trayectoria profesional.

“Pienso que sí (es el fichaje bomba) por su trayectoria, por el tipo que es, por todos los títulos que tiene, la experiencia. Yo creo que va a ser muy atractivo para la liga en general y para todos los equipos él que venga al fútbol mexicano y orgullosos de que pueda venir acá con nosotros”, declaró el defensor central de 29 años, quien se está recuperando de una lesión en el pubis.

“Pumas es un equipo grande, él lo sabe y por eso yo creo que viene acá también, yo creo que ahora los reflectores van a estar más de este lado y bueno es sacar ventaja de eso. Saber que vamos a estar en boca de todos para bien o para mal”

Dani Alves aterrizará en México este viernes para concluir su fichaje con Pumas (Foto: REUTERS/Carla Carniel)

Se tiene proyectada la llegada de Dani Alves a la Ciudad de México este mismo viernes alrededor de las 16:00 horas, por lo que en el transcurso del día estampará su firma de manera oficial con el conjunto universitario hasta verano de 2023.

El futbolista de 39 años se convertirá en uno de los elementos mejor pagados de la liga y podrá estar en disposición de Lillini en cuanto concluya su proceso de migración y visa de trabajo, por lo que se espera que esté contemplado para el juego contra Monterrey de la fecha 6.

