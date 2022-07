El presidente de un club de la MLS confirmó que buscarán fichar a Lionel Messi: “Es a lo que aspiramos”

Lionel Messi es pretendido por el Inter de Miami de la MLS (@PSG_inside)

Lionel Messi se encuentra a gusto en París Saint-Germain (PSG), luego de una primera temporada agridulce por lo que fue la pronta eliminación de la Champions League en octavos de final contra Real Madrid y de la salida de Mauricio Pochettino, el argentino vuelve a ser pieza clave del equipo con la llegada de Christophe Galtier. Tanto es así que este martes marcó un gol en el triunfo del equipo frente al Kawasaki Frontale de Japón en un amistoso. Pero, su permanencia en Francia no será eterna y otros clubes lo saben.

Hay algunas instituciones que trabajan en lo que podría ser la contratación de La Pulga en junio de 2023, cuando expire su vínculo con el club galo y quede libre. Uno de ellos es el Inter de Miami, fundado por el ex futbolista inglés David Beckham junto a un grupo empresario. Justamente el presidente del elenco estadounidense que milita en la MLS confirmó esta semana que uno de sus objetivos es contratar al ex Barcelona.

“Tanto David Beckham como yo aspiramos a traer a los mejores jugadores del mundo aquí a Miami, no solo por el proyecto que estamos creando. Queremos ser el referente del fútbol en Estados Unidos, pero cuando hablas de los mejores jugadores del mundo, Leo es obviamente el mejor jugador del planeta”, comentó Jorge Mas en diálogo con el sitio español Sport.

El dirigente no ocultó sus deseos entonces de contar con el rosarino de 35 años: “Ojalá se den las condiciones para que él esté allí, jugando con la camiseta del Inter Miami de Estados Unidos. A eso aspiramos. Espero que se den las circunstancias. No tenemos nada garantizado, no hay acuerdo, pero soy un hombre muy optimista y espero que en el futuro Leo Messi pueda formar parte de nuestro proyecto”.

David Beckham quiere que Lionel Messi se una al Inter de Miami (USA TODAY Sports)

Más habló en el marco de lo que fue la derrota de su equipo por 6-0 contra el Barcelona, que está realizando una gira por Norteamérica. Pese a la estrepitosa caída, hubo 18 mil personas presentes en el estadio, una cifra inédita para el equipo entrenado por Phil Neville que milita en la MLS. Los goles de la jornada los marcaron Pierre Emerick Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay y Ousmane Dembélé, para el cuadro catalán que el sábado chocará en otro amistoso contra Real Madrid en Las Vegas.

El Inter de Miami ya ha mostrado en varias ocasiones su interés por fichar a Messi, incluso en 2021, cuando el argentino se fue del Barcelona. Incluso, el propio Beckham siempre ha manifestado su deseo de que tanto rosarino como Cristiano Ronaldo se unan a su escuadra. Fue el propio Leo quien en 2019 le hizo un guiño al respecto en un video que le envió cuando el equipo fue fundado: “Hola, David. Antes que nada, felicitaciones, quería desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto y en esta nueva etapa tuya, y bueno…, quién sabe en unos añitos me hacés un llamadito”. El tiempo dirá si el destino del mejor jugador del planeta está en Norteamérica.

