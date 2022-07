Los detalles de Adriano Emperador: la serie documental que repasa la vida del ex futbolista brasileño

El ex futbolista brasileño tiene su propio documental

Este martes, Infobae participó de la conferencia de prensa de Adriano Emperador, la nueva serie de Paramount+ que recorre la vida y la carrera del brasileño que brilló en la selección de su país y en el Inter de Milan, entre otros clubes. Este documental de tres episodios mostrará de manera única cómo el ex goleador consiguió destacarse en el fútbol europeo hasta que la muerte de su padre le generó un impacto tal que le impidió mantener su nivel.

Adriano, surgido de las inferiores del Flamengo, aterrizó en Europa en el año 2001 para lucir la camiseta del Inter de Milan. Después de pasar a préstamo a otros equipos como Fiorentina y Parma, en 2004 se asentó en el conjunto milanés y marcó 12 goles en 18 partidos antes de marcharse rumbo a la Copa América que conquistó con Brasil al ganar la final nada menos que ante la Argentina por penales. En ese duelo, él marcó el empate 2-2 en el minuto 93.

Lamentablemente para él, en agosto de ese año, en su pico de esplendor, se enteró de la muerte de su padre. Infobae le consultó sobre cómo lo afectó ese momento: “Fue antes de un partido amistoso contra la Juventus, en la pretemporada. Llegué y me dicen: ‘Tu madre quiere hablar contigo’. Yo sabía que era algo relacionado con mi padre, él tenía algunos problemas de salud y era un cabeza dura, no tomaba los remedios como debía. Pero fue peor de lo que imaginaba, lamentablemente falleció”.

La nueva serie de Adriano

En ese momento, el delantero compartía el cuarto con el Pupi Zanetti. “Me quedé con él, porque es una persona que me apoyó muchísimo y estuvo conmigo hablando mucho. Todos saben cómo es cuando pierdes a un ser querido. Es muy duro, pero gracias a Dios mi padre está mejor que nosotros ahora y está velando por mí”. Adriano coincidió en el Inter de Milan con varios argentinos como Zanetti, Julio Cruz, Esteban Cambiasso y Walter Samuel, entre otros. Por eso, tiene un cariño especial por la Argentina: “Siempre me llevé bien con los jugadores argentinos, siempre me llevé muy bien con ellos. Pero tengo cariño por el público argentino, es un país que tiene con gente que quiero mucho”, comentó.

La muerte de su padre fue un punto de inflexión en su vida porque tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanas y a su madre y en el terreno de juego nunca volvió a recuperar su nivel. En 2009 regresó Brasil para ponerse la camiseta del Flamengo y dejó de lado los grandes hoteles para volver a vivir en los barrios más humildes de Río de Janeiro, tal y como lo hace en la actualidad: “Yo salí de la favela y fui Emperador en Italia. El hecho de volver a la favela, de dar unos pasos hacia atrás, fue una decisión que tomé pensando mucho. Necesitaba volver a mis raíces”.

De la conferencia participó también Susanna Lira, directora de la serie que tendrá 3 episodios: “La historia de la pérdida de su padre es un punto de cambio en su vida. Todo tiene que ver con eso que lo marcó para siempre. Tiene un apoyo familiar muy clave. Él es un hombre que hay que comprenderlo, espero que logremos mostrarle al público quién fue este niño, de donde salió, cómo cuida a su familia y cómo hay mucha gente que depende de él”. En este sentido, sostuvo: “El objetivo de la serie es traducir a Adriano”.

La producción se estrenará 21 de julio, en exclusiva por Paramount+. Esta docuserie rememora la trayectoria de la vida de una de las leyendas del fútbol brasileño a través de hechos determinantes, narrados por el propio deportista. La producción reúne en tres episodios relatos de Adriano, además de un material de archivo con sus conquistas, sus luchas personales, familiares y, sobre todo, el amor que siempre sintió por sus orígenes. Del niño que creció en una de las mayores favelas de Brasil, la Vila Cruzeiro en Río de Janeiro, hasta convertirse en un ídolo del fútbol que rechazó contratos millonarios, prestigio y fortuna para poder volver a sus orígenes.

