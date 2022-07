Previo al América vs Chelsea, Thomas Tuchel lanzó advertencia a sus futbolistas por el juego azulcrema

Previo al América vs Chelsea, Thomas Tuchel lanzó advertencia a sus jugadores por el juego azulcrema (Fotos: Gettyimages)

Este sábado se llevará a cabo el primer partido del Club América en su espectacular gira estadounidense, en la que se medirá contra tres grandes potencias del fútbol europeo, las cuales comenzarán este fin de semana su pretemporada dentro de la FC Series.

El primer equipo será el Chelsea FC, campeón de la Champions League en la temporada 2020/2021 y que actualmente es dirigido por el entrenador alemán Thomas Tuchel, quien en la previa del partido ya le dedicó algunas palabras al conjunto azulcrema.

De acuerdo con el estratega de 48 años, el partido contra las Águilas de Fernando Ortiz será de gran intensidad, principalmente por el estilo de juego y el momento que vive el América, por lo que lanzó una advertencia a sus futbolistas previo al juego amistoso.

Thomas Tuchel comenzará su segunda temporada al frente del Chelsea desde el inicio (Foto: Reuters/John Sibley/File Photo)

“América ya está jugando la Liga, están en un momento físico muy diferente al nuestro. Son muy físicos y agresivos y vamos a ver qué sucede, esperamos un partido muy intenso”

Estas fueron las primeras palabras del director técnico teutón sobre al América, pues dejó entrever que aunque no sigue de cerca el fútbol mexicano, se documentó un poco respecto al presente del cuadro azulcrema, ya que actualmente se encuentra en plena disputa del campeonato liguero.

De igual forma puso énfasis en que el objetivo del partido será poner a punto a sus jugadores, quienes no disputan un partido desde el pasado 14 de mayo en la final de la FA Cup, la cual perdieron en penales vs Liverpool.

“Lo principal es que los jugadores vayan tomando ritmo y foco, iremos de a poco mejorando con el paso de los partidos”, sentenció sobre el partido amistoso.

Thomas Tuchel espera un partido intenso y con mayor ritmo de juego del lado americanista (Fotos: Gettyimages)

Cuando fue cuestionado sobre la Liga MX, Tuchel fue sincero y afirmó que no la conoce mucho; sin embargo, no desconoció a los jugadores aztecas ni a la relevancia de la Selección Mexicana en cada Mundial, pues aunque no es candidata, su acostumbrado nivel en los últimos 20 años ha llevado a considerar al Tricolor como una amenaza en fase de grupos.

“No sé mucho para ser honesto. Mi interés por el futbol mexicano viene por jugadores individuales. Hay varios en la Champions League, muchos de ellos tienen una gran carrera allá y estamos conscientes de la gran calidad, del entusiasmo y de la importancia de la Selección Mexicana y que tan fuerte es cada Copa del Mundo”

De esta forma el entrenador ex Borussia Dortmund encara el primer partido de pretemporada para el Chelsea; mientras que el América mantuvo un discurso sereno, pues el Tano Ortiz afirmó que este tipo de partidos amistoso se encuentran un escalón por debajo en cuanto a la importancia actual, pues el objetivo se mantiene en sumar puntos dentro de la Liga MX.

El Club América se medirá con el Chelsea en amistoso internacional dentro del Allegiant stadium, de Las Vegas (Foto: Twitter/@ChelseaFC_Sp)

“Cuando nos trazamos los objetivos siempre fue que lo principal es la liga, acá lo importante es la liga, estos partidos amistosos que nosotros vamos a enfrentar a grandes equipos nos enorgullece como institución, pero los jugadores saben que acá lo importante es Tijuana, que es el próximo rival”, afirmó el entrenador del América en conferencia de prensa.

Este será el primer partido amistoso del América dentro de la FC Series, pues el próximo miércoles 20 de julio se medirá contra el Manchester City y cerrará su participación el martes 26 de julio contra el Real Madrid.

