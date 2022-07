“¡Apaguen la máquina, no seguiré jugando!”: una pareja de dobles explotó de furia tras un fallo del ojo de halcón en Wimbledon

Polémica con el ojo de halcón en Wimbledon

Una de las escenas más extrañas que se han visto en la jornada de este miércoles en Wimbledon la protagonizó la pareja integrada por el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram, quienes explotaron de furia por un fallo del ojo de halcón y se negaron momentáneamente a seguir jugando su partido contra los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin, a quienes luego vencieron por 6-3, 6-7 (1), 6-1, 3-6, 6-4.

Durante este partido de cuartos de final del torneo de dobles masculino, Salisbury y Ram quedaron incrédulos ante un fallo tecnológico en un momento crucial del segundo set: se negaron a seguir jugando hasta que ‘Hawk Eye’ fuera desactivado después de que dio como bueno un punto de quiebre a favor de los jugadores galos.

La pareja que finalmente salió victoriosa había quebrado el servicio de sus rivales cuando estaban el 5-5 en el segundo parcial, pero Mahut y Roger-Vasselin pidieron un challenge en una jugada que era crucial para el rumbo del partido y el fallo los favoreció pese a sus bajas expectativas.

Cuando el juez de silla, apoyado en el sistema de ojo de halcón, vio que la pelota había tocado la línea –a pesar de que otras repeticiones mostraron que fue largo–, Joe Salisbury y Rajeev Ram no pudieron contener su furia. “¡Apaguen la máquina, no voy a seguir jugando! No estamos en el futuro”, exclamó el jugador norteamericano. “No hay posibilidad de que esté dentro. ¡Sabes que está mal! ¿Puedes llamar al supervisor?”, agregó el británico.

Inicialmente, ambos regresaron a sus asientos y dijeron que no iban a seguir en el partido hasta que el árbitro Fergus Murphy se asegurara de que el sistema de ‘Hawk Eye’ estuviera desconectado. Pero después pudieron persuadirlos para que continúen y, aunque perdieron el segundo set por 7-1 en el tie break, terminaron imponiéndose en cinco sets.

Rajeev Ram y Joe Salisbury fueron los ganadores de un emocionante encuentro que se llevó a cabo en la Cancha 2 y sus próximos rivales serán los australianos Matthew Ebden y Max Purcell por un lugar en la final del torneo de dobles masculino del Grand Slam británico.

