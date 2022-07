La estrella del tenis Nick Kyrgios fue acusado de violencia de género por su ex pareja

Chiara Passari acusó de violencia de género al tenis Nick Kyrgios

Una noticia sacudió por completo al mundo del tenis en el medio de la recta final del Grand Slam de Wimbledon, uno de los principales torneos de este deporte. La estrella australiana Nick Kyrgios fue convocado ante un tribunal de Canberra tras ser acusado de agredir a su ex novia, Chiara Passari, a finales del año pasado, según informó Canberra Times.

El deportista, que figura en el número 40 del ranking que elabora la ATP, se encuentra actualmente en el Reino Unido, preparándose para el trascendental duelo por los cuartos de final del principal torneo sobre césped, donde se medirá ante el chileno Christian Garín. Por consiguiente, se estima que comparecerá ante el tribunal el próximo mes. Esta noticia se da en medio de uno de los mejores momentos en la carrera del oceánico. Durante este certamen dejó en el camino al británico Paul Jubb, al serbio Filip Krajinovic, al griego Stéfanos Tsitsipás y al estadounidense Brandon Nakashima.

“ACT Policing puede confirmar que un hombre de Watson, de 27 años, se enfrentará al Tribunal de Magistrados de ACT el 2 de agosto en relación con un cargo de agresión común luego de un incidente en diciembre de 2021″ , manifestó la policía este martes por la tarde. Según la prensa australiana, se entiende que el cargo, que conlleva una pena máxima de cárcel de dos años, se relaciona con una acusación de Passari sobre Kyrgios.

Chiara Passari fue pareja del tenista australiano Nick Kyrgios

El abogado del deportista, Jason Moffett, le confirmó al mencionado medio que su representado ha sido informado sobre el asunto y que su cliente estaba al tanto del cargo. “Está en el contexto de una relación doméstica”, explicó. Y luego, añadió: “La naturaleza de la acusación es grave y el señor Kyrgios se la toma muy en serio”.

“Dado que el asunto está ante el tribunal... él no tiene comentarios en este momento, pero en su momento emitiremos un comunicado de prensa”, concluyó el letrado.

El australiano fue noticia en los últimos días tras un encontronazo con Tsitsipás por un pelotazo al público. “En cierto modo, se sentía como un circo. Habla demasiado, se queja demasiado. Estamos allí para jugar al tenis, no para tener conversaciones. Pero constantemente intimida a sus oponentes y probablemente también lo hizo en la escuela. Tiene un lado oscuro dentro de él. Lo de Kyrgios es bullying. Eso es lo que hace. Y no me gustan los matones, la gente que menosprecia a otras personas. También tiene algunos buenos rasgos en su carácter. Pero cuando sale su lado malvado, realmente puede hacer mucho daño y mal a la gente alrededor”, expresó el helénico.

