¿La bomba del mercado de pases? En España aseguran que Cristiano Ronaldo negocia con el Barcelona

Ronaldo y Messi, cara a cara en un clásico entre Real Madrid y Barcelona en 2013 (AFP PHOTO/ JAVIER SORIANO)

El futuro de Cristiano Ronaldo parece lejos del Manchester United, aunque todavía lo une al club un año de contrato. El portugués, de 37 años, no se presentó en el inicio de la pretemporada de los Diablos Rojos y su entorno hizo trascender en la prensa europea que su deseo es cambiar de aire. Para ausentarse en la práctica iniciática del entrenador Erik Ten Hag alegó “razones familiares”.

“El objetivo de CR7 es jugar en un equipo con aspiraciones a ganar la Champions League y ya le ha dado la orden a su representante, Jorge Mendes, para que le busque un destino que se ajuste a sus pretensiones” sostienen los portales internacionales. En los últimos días, se habló del interés del Bayern Múnich, Sporting de Lisboa, Roma y Chelsea, entre otras potencias. Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza un nombre impensado: el Barcelona.

Según consignó el diario As, Joan Laporta, presidente blaugrana, se reunió con el citado Mendes, y el nombre de CR7 estuvo sobre la mesa. Sí, justo el delantero que brilló en el Real Madrid y resultó el antagonista del máximo ídolo culé, Lionel Messi, hoy en el PSG de Francia.

El mismo medio señaló que otros nombres de potenciales refuerzos del Barsa estuvieron en danza durante la cena: Ruben Neves, Rafa Leao y Bernardo Silva. El mediocampista del City es del interés del entrenador Xavi Hernández, sin embargo, el elenco español debería desembolsar cerca de 100 millones de euros para quedarse con el mediocampista portugués.

¿Y CR7? Ya había sonado en la ventana de pases pasada. Pero en esta oportunidad, luego de una temporada decepcionante a nivel colectivo (el United apenas logró clasificar a la Eeuropa League), apuesta a un nuevo desafío y Barcelona aparece como un destino tentador para su espíritu competitivo.

En realidad, el deseo blaugrana era quedarse con Robert Lewandowski, quien a los 33 años pretende dejar el Bayern Múnich, pero aún no logró que lo negocien. Ante la dificultad, tallaría la opción Ronaldo. Los dirigentes de la institución del Reino Unido afirman de manera categórica que su jugador estrella no se vende. Pese a una temporada en la que no brilló, la leyenda fue el máximo goleador del Manchester United con 24 tantos. No obstante, a los Diablos Rojos tampoco les sirve tenerlo a disgusto o en conflicto.

Mientras, Barcelona anunció este lunes oficialmente dos caras nuevas: el fichaje del centrocampista marfileño Franck Kessié por las próximas cuatro temporadas. E ircorporó al defensa danés Andreas Christensen, que también firmó con el Barça hasta 2026.

