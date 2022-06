“Está sufriendo mucho”: el presidente de Barcelona dio detalles del estado de ánimo de Piqué tras la separación de Shakira

Piqué junto a Shakira en un festejo tras ganar la Copa del Rey con Barcelona. Y Joan Laporta, el presidente que salió a respaldarlo

Luego de la separación tras 12 años de relación con Shakira, Gerard Piqué quedó en el ojo de la tormenta. Es que el defensor del Barcelona es quien resultó señalado como culpable de la ruptura: medios europeos señalan que la artista comprobó que le fue infiel a partir de la contratación de detectives. A partir de allí, arreciaron las versiones sobre la intensa vida nocturna del zaguero (con Riqui Puig, compañero en el conjunto blaugrana, como escudero) y hasta trascendieron algunos de los trucos a los que apelaba para no ser capturado por las lentes de las cámaras de los paparazzis.

En ese contexto, Joan Laporta, presidente de la institución en la que el marcador central es referente, buscó poner en palabras el momento por el que atraviesa el futbolista. “Piqué está sufriendo mucho. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, dijo en declaraciones que recogen Caras y Hola.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños (son dos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años), Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, completó el directivo.

Tamaño sismo también le generó consecuencias en su carrera deportiva a Piqué, que además obtiene ingresos con su empresa, Kosmos. Hace unas semanas, Xavi Hernández, entrenador del Barsa y ex compañero de Gerard, se reunió con el zaguero y le habría indicado que que ya no será considerado “titular indiscutido”.

En el mismo cónclave, el ex mediocampista se habría interiorizado en la situación personal del zaguero y en cómo impactó la separación en su ánimo y motivación, porque sólo le podía ser útil al equipo “al 100%”. Y le habría advertido que para ello su vida extradeportiva debía ser “ordenada”.

¿Por qué dicho señalamiento? Porque en Barcelona señalan que Gerard está “sin control” tras la ruptura. “Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, declaró el papparazzi Jordi Martín en diálogo con el programa Socialité del canal Telecinco.

“Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, agregó. El defensor habría aceptado las condiciones impuestas por el orientador para pelear por un puesto, inclusive el hecho de reducir su salario.

Pero en España además aseguran que habría mantenido un entredicho con Joan Laporta, que lo había tomado como hombre de consulta en los primeros compases de su nueva gestión al frente de la institución.

El periodista Xavier Valls reveló que en una reunión que mantuvieron, el dirigente le habría informado que ficharían un central de primer nivel. La decisión no le habría caído bien al central de 35 años, campeón del mundo en 2010. “Seré titular. Si tienes narices, trae al mejor central del mundo, que vendrá para ser suplente”, habría desafiado Piqué al presidente, que de todos modos, en medio de la crisis en la que se encuentra Gerard, salió en su defensa, y contó cómo sobrelleva el hecho de quedar en el foco mediático, y no por su rendimiento dentro del campo de juego.

