Iñaki Arechabaleta, candidato a presidente del Athletic de Bilbao que acordó el regreso de Bielsa: la “salida” del Loco que lo sorprendió y el primer pedido

Iñaki Arechabaleta, el candidato a presidente del Athletic d Bilbao que postuló a Marcelo Bielsa como director técnico en caso de ganar las elecciones

Iñaki Arechabaleta Taldea, uno de los tres candidatos a la presidencia del Athletic de Bilbao en las elecciones de este viernes, presume ante Infobae de haber ido a buscar como director técnico a Marcelo Bielsa “desde hace más de un año, cuando comencé la campaña, porque estoy convencido de que es un genio y lo mejor para mi club”.

El anuncio de Arechabaleta de que Bielsa será el entrenador en caso de ganar las elecciones resultó un impacto entre los hinchas del Athletic, muchos de los cuales ya pensaban que por la carrera europea del argentino, ya no regresaría a tierras vascas, en busca de otras aventuras.

Arechabaleta, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, fue consejero delegado del grupo mediático “Vocento” y competirá en las elecciones con Ricardo Barkala (director del Puerto de Bilbao desde 2018 y concejal del ayuntamiento de Bilbao entre 2003 y 2015) y Jon Uriarte (fundador de la empresa Ticketbis, luego vendida a Ebay en 165 millones de euros) -para reemplazar al actual mandatario, Aitor Elizegui.

Tanto Barkala como Uriarte decidieron convocar a Ernesto Valverde (ex entrenador del Athletic y del Barcelona) como candidato de ambas listas, “Me sorprendió –admite Arechabaleta-, porque además considero que el Bielsa de 2022 es muy superior al Valverde versión 2022, porque si ya Marcelo era un genio antes, su maduración ha sido tremenda luego de su periplo europeo por Francia e Inglaterra, y su bagaje de conocimientos hace que sea inalcanzable”.

-¿Cómo es que se decidieron por proponerle a Bielsa ser el entrenador del equipo en caso de ganar? Muchos hinchas nos dijeron cuando estuvimos en Bilbao con la selección argentina, que aunque les encanta el rosarino, consideraban que ya no regresaría, que lo que había hecho era demasiado importante y que creían que estaría ya con otros objetivos.

-Nosotros, desde que decidimos meternos en campaña hace un año y medio, siempre creíamos que era el candidato perfecto para reemplazar a Marcelino García Toral –el entrenador anterior, que se fue llorando del club y que muchos postulan como sucesor de Luis Enrique en la selección española-; los números de Marcelo eran los mejores por conocimiento, personalidad e historia.

-¿Cómo fue esa primera comunicación con él?

-Fue muy curioso porque lo que me dijo es que le gusta mucho Bilbao, el Athletic, y el pueblo vasco, pero que necesitaba un mes para hacer un análisis del equipo y resulta que no sólo vio los 45 partidos del conjunto principal, sino también los del de segunda categoría y de juveniles y nos comentó que le parecía que hay material para hacer un muy buen trabajo, pero nos salió también con algo raro (risas)…

Marcelo Bielsa con el plantel de Athletic de Bilbao en 2012

-¿Con qué les salió?

- Lo que nos dijo fue que él sabía que estaba trabajando en el club Marcelino, y mientras eso sucediera, él no podría asumir . Todo se encauzó cuando el anterior entrenador no renovó y desde allí, ya trabajamos con mucha tranquilidad.

-Usted hizo mucho hincapié durante la campaña en que más allá de los éxitos del primer equipo, hay previsto todo un desarrollo en juveniles.

-Exactamente. Además de todo el trabajo que Marcelo ya hizo en el ciclo anterior, hace una década, en nuestro predio de Lezama, pude ver la conferencia que él dio hace poco con unos cincuenta entrenadores, organizada por el Ajax de Amsterdam, y nos pusimos de acuerdo en generar una metodología propia para los juveniles del Athletic, que a su propuesta, será revisada al cumplirse un año, y siga él o no, eso luego quedará en manos del club. Pongo como ejemplo tres clubes que trabajan muy bien con las divisiones juveniles: RB Leipzig, RB Salzburgo y el Porto. Nos gustaría poder trabajar en un plan de ocho a diez años y con inversión en nuevas tecnologías.

-Esta semana ustedes presentaron como director deportivo a Oscar Perarnau, alguien que conoce de este tipo de trabajos.

- Así es. Perarnau coincidió con Bielsa en el Espanyol aunque en un tiempo muy corto (a los pocos días de comenzar en el club catalán, el rosarino fue convocado por la AFA para asumir en la selección argentina y fue reemplazado por Miguel Brindisi) y estamos encantados con la idea.

-¿Bielsa les pidió instalarse otra vez en el Hotel Embarcadero, el mismo que hace una década, cuando salía a caminar cada día a las 6 de la mañana y terminaba hablando con los trabajadores del puerto?

-No lo hemos terminado de concertar, pero no me extrañaría que regresara a ese lugar.

- Algún refuerzo les habrá pedido…

-Sí, nos ha pedido uno o dos refuerzos de jerarquía para enriquecer el plantel, pero ya nos dijo que le gusta mucho el equipo y que lo considera bien trabajado.

Arechabaleta,es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, fue consejero delegado del grupo mediático “Vocento”

- ¿Antoine Griezmann, que se formó en la Real Sociedad, puede ser uno de ellos?

- Griezmann cumple con la filosofía del club, pero es inalcanzable.

-¿Hay alguna chance de que si gana usted mañana, Bielsa llegue los festejos?

-No, no hay chances porque por el Mundial, el calendario de lo que queda de 2022 es muy corto y hay que comenzar a trabajar entre el 4 y el 5 de julio, así que ya lo presentaremos en ese momento.

¿Usted cree que es posible que con Bielsa se pueda conseguir algo como llegar a la final de la Europa League y de la Copa del Rey en la misma temporada, como en 2011/12?

-Por supuesto. Este Bielsa es muy superior a aquél. Tiene un gran recorrido, es mucho más sabio y creo que está en condiciones de realizar campañas como esas. La gente del Athletic ya sabe de lo que es capaz, pero ahora, todavía más que en aquella ocasión. Y al mismo tiempo, estamos construyendo un proyecto a futuro.

-En la presentación por videoconferencia, Bielsa pronunció su nombre completo y luego dijo que sólo lo llamaría “Iñaki” para no equivocarse en su apellido. Al menos, no pidió permiso para ir al baño, como cuando lo presentaron diez años atrás…

-Jajaja… No, lo importante es que todos los jugadores que lo tuvieron en el Athletic lo ponen en las nubes y tuvo una gran recepción en la calle.

SEGUIR LEYENDO: