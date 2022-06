Marcelo Bielsa admitió que está cerca de volver a dirigir al Athletic Bilbao: analizó 90 partidos antes de tomar una decisión

Marcelo Bielsa dirigió al Athletic Bilbao entre 2011 y 2013 (Getty)

Marcelo Bielsa está dispuesto a volver a dirigir al Athletic Club de Bilbao si es que Iñaki Arechabaleta es electo presidente en las próximas elecciones. De hecho el Loco es la punta de lanza de su campaña electoral y en su último acto publicó un video en el que el entrenador argentino admite que aceptará regresar a la conducción del primer equipo del club vasco, como hizo entre 2011 y 2013, si el candidato se impone en los comicios.

Luego de ser despedido del Leeds United de Inglaterra, el ex director técnico de la selección argentina reconoció que “a mediados de marzo tuve un contacto con Iñaki y él me propuso la posibilidad de que aceptase en caso de que él fuera el ganador en los comicios por la presidencia del Athletic de Bilbao. Le dije que es una responsabilidad muy grande dirigir a un equipo como el Athletic, y más aún para mí, que ya estuve allí y sé de qué se trata”.

“Tras comunicarme el interés, quise hacer las evaluaciones para ver si era la persona adecuada. En marzo y abril fui viendo el equipo, jugaba bien, me gustaba. Entendía que lo mejor para el Athletic era que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara, porque veía que el proyecto no estaba acabado, tenía margen de crecimiento y desarrollo”, agregó en su participación que duró 70 minutos sobre un total de 90 minutos de video. En su exposición, Bielsa también dio explicaciones tácticas del equipo.

Las declaraciones de Marcelo Bielsa quien reconoce que volverá a dirigir el Athletic Bilbao si Iñaki Arechabaleta gana las elecciones en el club vasco

“La respuesta que me dio Iñaki (Arechabaleta) era que iban a esperar la posición que asumiera Marcelino y una vez que se decidiera, volveríamos a hablar. Hasta que terminó la Liga, no había tomado una decisión y, tras el posicionamiento de Marcelino, pensé en dar una respuesta positiva”, reparó el Loco sobre el por entonces DT, Marcelino García Toral, quien decidió no renovar su contrato debido a las elecciones.

El ex estratega de Newell’s y Vélez en el fútbol argentino reveló que vio “los 45 partidos” que jugó el Athletic la pasada temporada, además de algunos del Basconia y del equipo Juvenil. “Fueron un total de 90 partidos analizados para tomar decisiones en poco tiempo sobre los 40 jugadores”, que son los que inicialmente tendría a su disposición entre los jugadores de la primera plantilla, los cedidos, futbolistas traspasados con cláusulas de recompra y jugadores del Athletic que finalizan contrato.

con Bielsa, Los Leones, como se lo conoce al Athletic, alcanzaron las finales de la Europa League y la Copa del Rey, en las que perdió ante el Atlético de Madrid y FC Barcelona. La propuesta de Arechabaleta es por dos años de contrato.

Iñaki Arechabaleta tiene a Marcelo Bielsa como su principal carta para llegar a la presidencia (@Arechabaleta_T)

En tanto que Arechabaleta llenó de elogios a Bielsa: “Es un técnico Top 5, el más venerado en el mundo del fútbol por los profesionales y técnicos. Es un Marcelo de futuro para el Athletic. No es para mirar al pasado. Nos regaló la mejor temporada de este siglo. Tuvo sus luces y sus sombras, pero nos dio momentos de gloria”.

Arechabaleta tiene 63 años y desde hace más de 56 que es socio del club y presentó 3.304 avales para respaldar su candidatura. Ahora es el tercer candidato en cuestión de apoyos presentados. Aitor Elizegi, el actual presidente, afirmó que no se presentará a la reelección. Los comicios serán este viernes 24 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 21 en el estadio de San Mamés, y serán para la presidencia de los próximos cuatro años.

En la temporada 2021/2022, el Athletic Club de Bilbao terminó octavo en La Liga y se quedó afuera de las competiciones internacionales. De un total de 38 partidos, ganó 14, empató 13 y perdió 11.

