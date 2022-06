De pedirle un autógrafo a Lewis Hamilton a superarlo en la pista: la historia de George Russell, el joven maravilla que sorprende a la Fórmula 1

El 18 de febrero de 2009, el día que George Russell conoció y le pidió el autógrafo a Lewis Hamilton (The Grosby Group)

En 2009 un niño inglés de once años llamado George Russell logró uno de sus sueños y consiguió el autógrafo de Lewis Hamilton, por entonces campeón de Fórmula 1. Fue conocer a ese “súper héroe”, como luego lo describió. Pero esa figura celestial se volvió realidad con el correr del tiempo y este año son compañeros en el equipo Mercedes. El tema no quedó en esa anécdota en una pista de karting, ya que aquel niño bajó del póster a su ídolo y hoy lo superó en pista, mano a mano con autos similares.

Russell nació 15 de febrero de 1998 en King’s Lynn, una localidad portuaria de Norfolk, al este de Inglaterra. Es el hijo menor de Steve, un comerciante de legumbres, y de Alison, una peluquera. Sus hermanos son Cara y el mayor llamado Benjy, quien, según George, es su inspiración ya que fue el primero de la familia que se volcó al automovilismo e hizo su camino en el karting, aunque luego claudicó.

Steve vendió todo y acompañó a su hijo más chico y fue su mecánico. George arrancó en el karting con ocho años y en 2012 fue campeón europeo en KF3 de la Comisión Internacional de Karting de la Federación Internacional del Automóvil (CIK-FIA). En 2014 fue campeón de la Fórmula 4 Británica.

En 2010 visitó la base de McLaren y volvió a encontrarse con Lewis Hamilton (@lewishamilton)

En 2015 empezó a correr en la Fórmula 3 y fue segundo en el Máster de F3 en Zandvoort, el mismo que ganó Norberto Fontana en 1995. A esa altura Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, le echó el ojo y George reveló que rechazó su propuesta y explicó cómo terminó llegando al programa de pilotos de la escudería alemana. “Ya estaba teniendo conversaciones con Toto y Mercedes antes de unirme a Carlin y Volkswagen”, recordó en diálogo con el podcast My Big Break de Motorsport Magazine. “De hecho, tenía un trato sobre la mesa para tener casi el mismo respaldo de Mercedes que tenía de Volkswagen. Pero debido a que no había una oportunidad abierta en PREMA, el siguiente equipo al que habría tenido que unirme sería un equipo alemán llamado Mücke Motorsport, que sentí que para mi primera temporada de F3 no sería tan adecuado para mí como un británico”, agregó. Con 17 años ya tuvo claro qué era lo mejor para su carrera y por mail le respondió a Wolff: “Realmente aprecio la reunión y gracias por todos sus consejos, etc. Solo para informarle, en realidad me uniré a Carlin. y Volkswagen a diferencia de Mücke Motorsport y Mercedes porque creo que es mejor para mi carrera”. Y Toto le respondió: “Creo que estás tomando una decisión equivocada, pero mantengámonos en contacto”. Había que decirle que no a Mercedes, el equipo que por entonces ya aplastaba en el inicio de la era híbrida de la F1 con los motores a combustión y eléctrico. Pero el chico británico mostró de qué estaba hecho.

Hasta que llegó una increíble historia que definió su ingreso a Mercedes. Hubo una prueba del Campeonato Alemán Turismo, más conocido como DTM. En ese momento participaban tres de los gigantes germanos, Mercedes, Audi y BMW, marca que le ofreció una prueba a Russell. Fue en diciembre de 2015 en Jerez: “Era una prueba de novatos y todo el mundo podía ver los tiempos, no era público, pero en privado se podía ver que teníamos el tiempo más rápido del día. Había un ingeniero que había pasado de BMW a Mercedes, y creo que, potencialmente, fue bastante influyente al decir ‘este tipo era muy rápido y necesitas ficharlo antes de que lo haga BMW’. Yo tenía el contrato sobre la mesa de BMW casi listo para firmarlo y fue entonces cuando recibí la llamada telefónica de Gwen Lagrue (reclutador de talentos de Mercedes), que en realidad estaba sentado en el baño del circuito y me dijo: ‘Quiero hablar para que te unas a Mercedes’. Fue absolutamente claro por parte de Mercedes y me dijo, ‘si firmas con BMW, no habrá una opción con Mercedes en el futuro’. Entonces, el trato sobre la mesa de Mercedes era competir en la Fórmula 3 por un año más con un equipo respaldado por Mercedes, que era Hitech, y hacer todo el trabajo del simulador para Mercedes F1. Y me aclararon: ‘Veremos cómo te va, cómo te estás desempeñando dentro y fuera en la pista, y tomaremos una decisión en octubre. Existe la posibilidad de que quedes o que no. Pero si firmas el contrato de BMW, nos vamos’. Firmé con ellos y ahí comenzó todo”.

Se unió al programa de Mercedes y con el team Hitech de F3, y terminó tercero en 2016. Al año siguiente fue campeón de la GP3 (en ese momento segunda divisional previa a la F1) y por ser piloto de Mercedes empezó a manejar autos de F1 de escuderías clientas de motores de la casa de Stuttgart. Primero fue piloto de pruebas de Force India (actual Aston Martin) y luego pasó a Williams, donde debutó como titular en la Máxima en 2019 y llenó de orgullo a sus padres: “Ambos estaban absolutamente en la luna”, contó. “Creo que las palabras exactas de mi madre fueron: ‘Oh, maldita sea’. Mi padre lagrimeo y dijo que había estado esperando este día durante 20 años. Luego me di cuenta de lo importante que era”. Conoció al legendario Sir Frank Williams, corrió sus primeras carreras en un equipo que dominó la F1, pero a esa altura ya no quedaban ni las cenizas por sus graves problemas económicos y financieros. Hizo lo que pudo, pero el ambiente vio sus dos principales virtudes: rápido y prolijo. Es extraño que termine con el auto dañado.

En la época del karting con Charles Leclerc y Alex Albon (@georgerussell63)

El sueño del pibe.

En 1996 se llevó a cabo la primera edición del Fórmula Kart Stars, un evento fundado por el ex jefe de McLaren, Ron Dennis, con el objetivo de acercar el público al karting y promover talentos. Su primer ganador fue un chico de 11 años llamado Lewis Hamilton. Con su misma edad, el 18 de febrero de 2009, Russell lo emuló en la pista de Lincolnshire y ese día apareció Hamilton, flamante campeón mundial de F1, y que en ese momento era el piloto más joven en conseguir la corona. Era una verdadera celebridad para los británicos, ya que tuvieron su primer campeón desde Damon Hill en 1996. Por su juventud y el impacto que generó Lewis al ser el primer piloto de color en la Máxima, se generó una revolución. Entre los presentes estuvo el pequeño George, que fue con sus carpetas y libros y le pidió un autógrafo a su ídolo.

“Fue como conocer a un superhéroe”, admitió en charla con SkyF1. “Cuando lo conocí pensé, quiero ser como él y ganar campeonatos mundiales. Fue un día realmente especial. Cuando eres un niño a esa edad y conoces a un piloto de F1, no crees que esas personas sean humanas. Es bastante extraño recordar algo de cuando tenías 11 años, pero ese momento lo recuerdo muy bien”, añadió.

El 6 de diciembre de 2020 cumplió otro de sus sueños ya que manejó el auto de Hamilton, quien se ausentó en Bahréin por COVID-19. Russell lo reemplazó y con el coche del campeón peleó por el triunfo en la carrera, pero un error estratégico de su equipo y una pinchadura le impidieron ganar. En 2021 volvió a sumar puntos para Williams (8° en Hungría y 2° en Bélgica) y antes de terminar la temporada fue confirmado como compañero de Hamilton en Mercedes. “Es bastante surrealista estar alineado con él”, afirmó.

Junto al recordado Sir Frank Williams y su hija Claire. George debutó como titular en la F1 con el histórico equipo de Grove (@georgerussell63)

“Creo que es muy importante como compañeros trabajar juntos para empujar al equipo. También diría que Lewis y yo estamos en etapas muy diferentes de nuestra carrera, lo que creo que también ayuda. Tengo un gran respeto por él. No veo ningún problema en absoluto. Naturalmente, creo en mí mismo y tengo grandes aspiraciones, pero igualmente sé lo difícil que va a ser. Lewis es siete veces campeón por una razón, y probablemente estoy en una de las posiciones más afortunadas en la grilla de la F1 para aprender”, subrayó.

En tanto que recibió la bendición de Hamilton: “George es un piloto increíblemente talentoso, claramente. Es humilde. Creo que tiene un gran enfoque, y siendo británico me imagino que probablemente ayude en términos de comunicación. Es uno de los miembros del futuro del automovilismo, así que creo que ya ha demostrado una conducción increíble hasta ahora. Estoy seguro de que seguirá creciendo, ¿dónde mejor hacerlo que en un gran equipo como este?”

En ocho fechas disputadas si bien Mercedes ya no tiene el auto a batir y está un paso atrás de Red Bull y Ferrari, Russell fue más que su “superhéroe”. Este año en carrera (sin contar el Sprint de Imola) siempre terminó entre los cinco primeros y logró siete mejores posiciones contra una de Hamilton. Este es el panorama de resultados entre ellos hasta Azerbaiyán inclusive:

En carreras gana Russell 7 a 1:

Russell: 4°, 5°, 3°, 4°, 5°, 3°, 5°, 3°.

Hamilton: 3°, 10°, 4°, 13°, 6°, 5°, 8°, 4°.

En clasificaciones Russell gana 5 a 3:

Russell: 9°, 6°, 6°, 11°, 12°, 4°, 6°, 5°.

Hamilton: 5°, 16°, 5°, 13°, 6°, 6°, 8°, 7°.

En las 23 pruebas libres (no hubo FP3 en Imola)

Russell: fue más rápido en 15 tandas

Hamilton: fue más rápido en 8 tandas.

Posiciones y puntos en el campeonato:

Russell: 4° con 99 puntos.

Hamilton: 6° con 62 puntos.

Podios:

Russell: 3

Hamilton: 1

Con su padre Steve, quien vendió todo y fue su mecánico en la época del karting (@georgerussell63)

Aunque hay un tema que no se puede soslayar y son los rebotes que sufren los actuales autos de la F1, en especial el W13 de Mercedes. Desde el retorno del efecto suelo que implica que la carga aerodinámica (aditamentos) haga fuerza hacia abajo y el auto vaya pegado al suelo, la rápida entrada y salida del aire genera esta reacción en el vehículo que produce golpes en la espalda de los pilotos. Hamilton, que se vio más perjudicado por este tema que Russell, tras la última carrera en Azerbaiyán sentenció que “George no tiene ningún problema de espalda hoy. Pero la suya es como una espalda diez años más joven que la mía”.

Este inconveniente se suma a la turbulencia con la entrada de aires que sufre el tren trasero de los autos Mercedes por la ondulación en sus pontones. Los ingenieros del team germano trabajaron para corregirlo, hubo mejoras en España, pero aún el auto no responde como debería. Esto se suma al avance que tuvieron Red Bul y Ferrari tanto en lo aerodinámico como en sus motores, en especial la Scuderia, que volvió a ser competitiva y también lo demostraron el salto de calidad de las escuadras que corren con sus impulsores, Haas y Alfa Romeo.

Sobre una joya corrida por Juan Manuel Fangio, el Mercedes W196 de 1955. La imagen es del Festival de Goodwood, el más importante de clásicos de autos y motos más importante del mundo (@GeorgeRussell63)

Amigos son los amigos.

En sus inicios del karting se hizo amigo de Alex Albon (26 años) quien guarda una anécdota en un paseo en bicicleta: “Yo diría que George no es el mejor ciclista del mundo; yo anduve en bicicleta más que él así que le dije: ‘George, toma la bicicleta buena, yo me quedo con la que no tiene frenos traseros’. Fuimos a un lugar nuevo, que siempre puede resultar un poco peligroso. No nos dimos cuenta en ese momento, pero íbamos por una pista de caballos y al llegar a un obstáculo quise frenar, pero los frenos fallaron, salté y caí sobre una gran rama. Hice un vuelo, aterricé sobre mi clavícula y me la rompí”, recordó con Motorsport Magazine.

Albon perdió su lugar en la F1 en 2021, pero su amigo -de alguna forma- le devolvió al favor de haber usado la bicicleta con frenos en buenas condiciones y le abrió el camino para su vuelta ya que al pasar Russell a Mercedes quedó una vacante en Williams y el tailandés lo reemplazó.

En 2022 ambos comparten los circuitos y forman parte de la guardia nueva junto al actual campeón y líder del campeonato, Max Verstappen (24), Charles Leclerc (24), Lando Norris (22), Esteban Ocon (25), Lance Stroll (23), Pierre Gasly (26), Mick Schumacher (23) y Yuki Tsunoda (22). Ellos se verán las caras este fin de semana en la novena fecha en Canadá.

Con su pareja Carmen Montero Mundt, en el estreno de James Bond "Sin tiempo para morir" (@F1)

En los escenarios a George también se lo ve acompañado por su pareja, la española de ascendencia alemana, Carmen Montero Mundt, quien se mudó a Londres para estudiar y es licenciada en administración de empresas. Una de sus primeras apariciones públicas fue septiembre de 2021 en el estreno de James Bond, “Sin tiempo para morir”.

Antes del inicio de la temporada tuvo un gesto hacia Michael Schumacher y a modo de respeto cambió la decoración de su casco, que dejó de ser totalmente rojo y pasó a ser negro. El Kaiser usó el rojo en su vuelta a la F1 de 2010 a 2012. Tampoco perdió la cabeza y suele mostrarse de forma respetuosa con los medios y siempre dispuesto con los fanáticos que tienen la ilusión de conocer a sus ídolos, como le pasó a él con Hamilton.

Es que sigue siendo el mismo chico que arrancó desde abajo y cuyo talento y perseverancia le respondieron al sacrificio de su padre que se desprendió de su comercio de legumbres para acompañarlo. Su hijo George no se encandiló a tener al lado a su máximo ídolo y por ahora lo superó en resultados. Russell es uno de los mejores pilotos de la actual F1 y un potencial campeón mundial en el futuro.

Celebrando en Azerbaiyán su tercer podio en 2022 (REUTERS/Leonhard Foeger)

