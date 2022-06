El arquero bailarín de Australia no podrá repetir su show del repechaje ante Perú: modificaron el reglamento en los penales

Valera falla penal en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

Luego de lo que fue el show del australiano Andrew Redmayne en la tanda de penales entre el seleccionado oceánico y Perú en Qatar, la Internacional Football Association Board modificó el reglamento a la hora de las ejecuciones desde los 12 pasos en un intento por limitar las conductas de los guardametas antes de los remates. Desde el 1° de julio, los goleros tendrán que tener apoyados los dos pies sobre la línea de gol ante del tiro.

El mismo lunes que se disputó el partido entre australianos y peruanos en Doha, también en Qatar se celebró la 136° Asamblea General de la IFAB y quedó aprobado el ajuste reglamentario que entrará en vigencia desde el mes que viene. Vale aclarar, esta medida regirá tanto en las tandas de penales para definir a un equipo ganador como también en las penas máximas que se registren en tiempo reglamentario.

Hasta el 30 de junio, los arqueros de todo el mundo podrán mantener solamente un pie apoyado sobre la línea del arco y otro adelantado. En el semestre que contará con la celebración de la Copa del Mundo, vuelve a haber una importante variante en el reglamento. La International Board aclaró además que “no se le sancionará por tener un pie por detrás de la línea de meta en el momento en que se ejecute el lanzamiento”.

Andrew Redmayne, héroe australiano en el repechaje ante Perú (REUTERS/Mohammed Dabbous)

En el repechaje, Redmayne implementó una técnica singular al bailar sobre la línea de gol antes de cada remate: “Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó en 2019, cuando usando esa misma estrategia fue la figura en la definición del título que su equipo, el Sydney FC, le ganó por 4-1 en los penales a Perth Glory por la final de la liga del fútbol australiano. Esta maniobra ya no podrá ser utilizada.

“Por lo que respecta a las modificaciones transitorias introducidas a causa de la pandemia para que las competiciones de máximo nivel dispusieran de la opción de aumentar el número de sustituciones permitidas hasta un máximo de cinco por equipo, los miembros decidieron que esta opción, incluyendo el límite a un máximo de tres oportunidades por equipo (sin contar el descanso), se incluirá en la Regla 3 a partir del próximo 1 de julio”, mencionó la IFAB respecto a la permanencia de la reglamentación de las modificaciones entre futbolistas que se había cambiado desde que se decretó la pandemia del coronavirus. Es decir, esto quedará de manera fija.

En tanto, también se aumentará el número de sustitutos de 12 a 15, recordando que para el Mundial de Qatar 2022 cada seleccionado podrá contar con 26 jugadores y todos estarán en condiciones de participar en cada uno de los partidos.

SEGUIR LEYENDO: