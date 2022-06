Las repercusiones de los medios de Perú tras la derrota ante Australia que lo dejó sin Mundial: de la decepción a la preocupación por el futuro de Gareca

Con mesura, los medios peruanos ilustraron la eliminación de su selección ante Australia por el penúltimo lugar para el Mundial de Qatar 2022. Luego del empate en cero y de la definición por penales en la que se lució el arquero Andrew Redmayne, que contuvo el último tiro, retrataron la decepción porque el combinado nacional quedó en las puertas de la Copa del Mundo.

Los sitios incaicos difundieron el repechaje entre su equipo y los Socceroos sin grandes críticas. Por el contrario, reconocieron el esfuerzo hecho por la Bicolor, que luego de 120 minutos quedó a un paso de jugar su segunda Copa del Mundo al hilo y repetir lo conseguido en Rusia 2018, cuando retornó a la máxima cita luego de 36 años, tras su participación en España 1982.

“Perú pierde por penales el repechaje a Qatar 2022″, indicó El Comercio. “Se acabó el sueño: Perú perdió por penales y no irá a Qatar”, indicó La República. “Perú no estará en el Mundial: Australia venció por penales en el repechaje y clasificó a Qatar 2022″, contó RPP. “Alex Valera no pudo marcar de penal y Perú pierde el repechaje al Mundial Qatar 2022″, sostuvo Correo.

En tanto que los portales deportivos profundizaron el panorama y también focalizaron en el futuro del entrenador Ricardo Gareca, como el caso de Todo Sport, cuya portada muestra cuatro notas del Tigre sobre las cinco noticias principales. Es el que futuro del DT argentino genera una gran expectativa en Perú ya que bajo su conducción la selección incaica recuperó el protagonismo. El ex estratega de Vélez Sarsfield, Independiente y Talleres de Córdoba entre otros clubes hablo cuando le preguntaron sobre su continuidad.

Todos los medios siguieron en vivo las alternativas de la definición contra los australianos y el público se reunió en masa para vivir el encuentro ya que las autoridades locales decretaron asueto administrativo de la actividad pública y le permitieron a las empresas privadas a sumarse a la medida ya que el encuentro fue a las 13.00 horas local.

Fue un encuentro peleado y friccionado, típico de una final en la que pudo ser para cualquiera. La habilidad de algunos intérpretes incaicos no pudieron contra el juego físico impuesto por los australiano. Ambos equipos hicieron un gran desgaste a pesar de la alta temperatura y en el epílogo, ya en el alargue, Perú mostró su decisión de evitar la definición desde los doce pasos y fue a buscar el triunfo y hasta pegó una pelota en el palo. A diferencia del repechaje para Rusia 2018, cuando dejó en el camino a Nueva Zelanda, esta vez Perú quedó afuera y Australia por segunda vez deja en el camino a un conjunto sudamericano, como lo hizo con Uruguay para Alemania 2006.

Lo que viene para Perú primero será ver si Gareca renueva su contrato con la federación peruana. Luego comenzar su trabajo preparatorio para las Eliminatorias del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá y cuyas clasificaciones comenzarían en marzo de 2023. Las fechas tentativas son 10 fechas entre marzo y noviembre, ya que para 2024 el plan es arrancar con la Nations League de Sudamérica.

