El video de la lujosa fiesta de cumpleaños del Kun Agüero: del show de mariachis al baile con celebrities

Así fue la fiesta de Agüero

“Celebrando la vida”, así tituló Sergio Agüero el último posteo que realizó en su cuenta de Instagram. En la publicación el ex futbolista argentino colgó un video resumiendo lo que fue la increíble fiesta de su cumpleaños número 34.

Un festejo que se inició durante la tarde del domingo y se extendió hasta altas horas de la madrugada del lunes pasando por distintos climas: desde una cálida bienvenida con una degustación de todo tipo de carnes a la parrilla, a una noche de alcohol, habanos y muchas risas.

Acompañado de su pareja Sofía Calzetti, en la extensa jornada también estuvieron su hijo Benjamín, uno de sus hermanos y sus ocho mejores amigos. Además, asistieron varios invitados especiales entre ellos, el Zorrito von Quintiero, Charly Alberti, Jordan Belfort y su pareja, Angie Landaburu y Tomás Eurnekian, Roció Guirao Díaz y su marido Nicolás Paladini, entre otros.

Agustín Mallmann fue el encargado de agasajar a los comensales

El video, editado al mejor estilo de una promoción de un show internacional, inició con una breve secuencia de imágenes que mostraban la inmensa mansión ubicada en Hollywood Beach que adquirió el ex delantero argentino hace pocos meses atrás, la cual se estima que está valuada en 16 millones de dólares.

Cerca de 90 invitados pudieron disfrutar de la increíble vista que ofrece el complejo, así como también de toda la velada, craneada por el relacionista público Gaby Álvarez, un especialista a la hora de gestar eventos de esta magnitud.

Ni bien comenzaron a llegar los invitados, fueron recibidos con una copa de un exclusivo cognac (Remy Martin XO). Posteriormente, se fueron situando en los gazebos ubicados en el parque junto a la piscina en donde también se encontraba el chef Agustín Mallmann, quien creó y ejecutó un menú de diversas carnes a la parrilla para los invitados.

Zorrito von Quintiero, Charly Alberti, Jordan Belfort y su pareja, fueron algunos de los invitados especiales

Los mariachis que musicalizaron la tarde le dieron paso al reconocido DJ Diego Harispe que le puso más ritmo a la noche. El alcohol comenzó a fluir y los invitados empezaron a bailar mientras un grupo de artistas llevaba a cabo un número de danzas con fuego. Agüero, como anfitrión, no paró de bailar y disfrutar en cada momento.

Sobre el final del video se pudo ver la torta de cumpleaños, la cual fue un regalo de Sofía, y cuyo diseño dejó en evidencia la nueva pasión del ex jugador del Barcelona: el golf.

El Kun pasó su cumpleaños con amigos y familiares

Entre las personalidades que no pudieron estar presentes resalta la de su amigo Lionel Messi. La Pulga no pudo acudir a la fiesta ya que, tanto él, como el resto de sus ex compañeros de la selección argentina se encontraban disputando el duelo frente a Estonia en España.

Si bien el hecho de haberse despedido del mundo del fútbol profesional tan prematuramente le afectó al inicio, el Kun salió adelante y se focalizó en su empresa de deportes electrónicos, además de meterse en los medios de comunicación a partir de su perfil de streamer, ya que en cada partido que comenta (ESPN y Star+), deja perlitas invalorables. Suele tener invitados de primer nivel como Carlitos Tevez, Maxi Rodríguez o Mario Balotelli, quienes en un marco de confianza con su ex compañero también dejaron ricos conceptos.

En concreto, el ex futbolista disfrutó de una súper fiesta, con una celebración que estuvo a la altura de un número uno como lo es el Kun Agüero.





SEGUIR LEYENDO