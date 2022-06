Gerardo Martino no ve como solución dejar el puesto de entrenador: “es irse por lo sencillo”

May 28, 2022; Arlington, TX, USA; Mexico head coach Gerardo Martino calls a play against Nigeria during the first half at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Chris Jones-USA TODAY Sports

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, habló en conferencia de prensa previo al duelo amistoso que el equipo sostendrá en contra de Ecuador el domingo 5 de junio. Ante el revuelo que causó la derrota por goleada ante Uruguay, el entrenador descartó la posibilidad de su salida del banquillo y acusó que lo sencillo sería eso, mas lo difícil es hacer un análisis que permita continuar y mejorar.

“Lo dije hace un año, si esperaba que las críticas que comenzaron más o menos el año pasado las podía modificar y dije que no, porque está instalado de esta manera. El cambiar entrenador es lo más sencillo y el análisis lo más difícil, y recurrimos a lo más sencillo que es modificar entrenador, traer a otro. Esto lo debemos evitar y más porque tenemos una Copa del Mundo”, sostuvo.

Las críticas no se hicieron esperar ante el bajo rendimiento del equipo mexicano que ahora se enfoca en el compromiso ante los ecuatorianos en lo que será el segundo en contra de una selección sudamericana este año. La gira por Estados Unidos, además de su obligatoriedad por contrato y patrocinios, responde a la preparación de México de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Derrota de México ante Uruguay en juego amistoso. Foto: @FMF

“Está claro que el resultado lo que modifica es afuera, en el interior del grupo tenemos claro hacia a dónde vamos, ahora la Copa del Mundo es nuestro objetivo, siempre vamos al funcionamiento. Lo que viene de afuera es un juego mediático que nosotros no debemos manejar ni discutir. Lo que importa es lo que tenemos claro y lo que tenemos que corregir. Mañana deseamos ganar el partido”, comentó el Tata.

Desde que terminó el torneo clasificatorio de la Concacaf y en donde el Tri obtuvo su pase al Mundial, el equipo ha disputado ya tres partidos amistosos: ante Guatemala, que empató a cero goles; ante Nigeria, que ganó por dos anotaciones a una, y el más reciente ante Uruguay, que perdió por tres a cero.

Sobre perder ante los charrúas, Martino dijo: “Las derrotas asumimos en forma conjunta, tanto futbolistas como nosotros hacemos una importante autocrítica y no la evadimos, así que está claro que la hacemos en la intimidad de la concentración, así que no es algo que me preocupe”.

Derrota de México ante Uruguay en juego amistoso. Foto: @FMF

Es entonces que el cuarto juego de la actividad veraniega continúa en contra de Ecuador, el 05 de junio a las 18:30 horas en el Soldier Field. Posteriormente tendrá como rival a Paraguay, el 31 de agosto a las 20:00 horas en el Mercedes Benz Stadium. Todos los recintos ubicados en los Estados Unidos.

Sin embargo, la edición de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023 se atravesará antes del juego ante los paraguayos. El Tri quedó ubicado en el sector A junto a Surinam y Jamaica a quien enfrentará a cada equipos en dos ocasiones. De conseguir el pase a la siguiente fase, estaría jugando las semifinales y en dado caso la final, pero estos se llevará acabo posterior a Qatar 2022.

SEGUIR LEYENDO: