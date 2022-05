El Congreso de Texas reconoció la trayectoria del “Perro” Bermúdez como cronista

Enrique Bermúdez de la Serna fue reconocido por el Congreso de Texas por su carrera (Foto: Twitter/@TUDNMEX)

En vísperas de que la Selección Mexicana, encabezada por Gerardo Martino, comience su preparación rumbo a la Copa del Mundo, el equipo de comentaristas que narrará las acciones desde el AT&T Stadium ya se encuentra en Arlington, Texas. En ese sentido, aprovechando su presencia en Estados Unidos, el Congreso del estado aprovechó para reconocer la trayectoria que Enrique Bermúdez de la Serna en el micrófono.

Por medio de la redes sociales, el Perro Bermúdez difundió una fotografía del documento expedido por el estado de Texas y firmado por Victoria Neave Criado, representante de la entidad. De igual forma, replicó un video en el cual agradeció a las autoridades por la condecoración, así como el aprecio que las personas le han demostrado a lo largo de sus 46 años de trayectoria.

“El Congreso de Texas me acaba de hacer este reconocimiento inmerecido. Me siento muy orgulloso. Imagínese usted que gente que lucha socialmente por latinoamericanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, me otorguen este reconocimiento. Lo llevo en el corazón porque es algo que sin duda te da la energía para seguir luchando y peleando en lo que será mi última Copa del Mundo en Qatar 2022, que no es mi retiro”, pronunció en el material difundido por TUDN.

Reconocimiento del Congreso de Texas a la trayectoria del "Perro" Bermúdez (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

En la hoja membretada con el escudo del Congreso se dictó una resolución en la que se realizó un breve recorrido por los pasajes más relevantes en su trayectoria. Como uno de sus logros fue destacado cuando prestó su voz, junto con Ricardo Peláez, para la narración de la serie de videojuegos FIFA, lanzada por la empresa EA Sports. Además, frases como “donde las arañas tejen su nido” fueron resaltadas como sus signos distintivos.

“Sea resuelto que Enrique El Perro Bermúdez de la Serna sea congratulado en su retiro de la narración de Copas del Mundo y que a este se extiendan los mejores y sinceros deseos de felicidad contínua”, se lee en la parte final del documento.

Información en desarrollo*