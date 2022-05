El doloroso grito de Checo Pérez cuando sintió el choque de Carlos Sainz por no frenar

La cámara on board de Sergio capturó el momento en que recibió el impacto de Sainz, quien no frenó por ver las banderas amarillas tarde

Luego de un muy destacado inicio de fin de semana para Sergio Pérez en Mónaco, donde superó a su compañero de equipo en las prácticas libres y se equiparó con Charles Leclerc en todo momento, llegó el momento de la verdad con la clasificación.

A pesar del brutal ritmo de los Ferrari, Checo consiguió equipararse a los mejores tiempos de la sesión e incluso ilusionó por momentos con una pole position, por lo que en el último intento de la Q3, mientras exprimía el máximo de su auto en el trazado callejero, perdió el auto en la curva 8 y provocó una bandera roja que terminó con la Qualy.

De inmediato salieron las advertencias sobre la pista para que el resto de pilotos disminuyera la velocidad; sin embargo, mientras Pérez se disculpaba por radio con el equipo, recibió un fuerte impacto de Carlos Sainz, quien no alcanzó a esquivarlo por completo.

Debido a que el radio con su ingeniero se encontraba encendido y Checo Pérez no esperaba tal choque, quedo registrado el doloroso grito que exclamó cuando sintió el golpe en su monoplaza, el cual dañó la dirección delantera y su neumático derecho.

La cámara on board del impacto que recibió Sergio Checo Pérez de Carlos Sainz en la clasificación de Mónaco (Twitter/@F1)

El piloto mexicano fue llevado a una revisión médica debido a que el choque había sido registrado con una fuerza de 20G; sin embargo, en conferencia de prensa posterior confirmó que se encontraba perfectamente bien, por lo que consideró que se trataba de un error en la medición.

Respecto al primer incidente que lo dejó sin posibilidad de mejorar su vuelta, Sergio se disculpó con sus colegas que también estaban en su último intento por mejorar tiempos, pero en especial con su equipo de trabajo, quienes tendrán que trabajar horas extras para dejar el auto en buenas condiciones para la carrera.

Respecto a los motivos que lo dejaron contra el muro, Checo asumió la responsabilidad y explicó que tuvo problemas para poner los neumáticos en buena temperatura, debido principalmente al tráfico que se encontró en la vuelta previa.

“Definitivamente es frustrante terminar en las barreras, fue un desastre porque hay gente que no respeta las deltas, y terminas intentándolo sin las temperaturas correctas (en los neumáticos)”, señaló Pérez tras clasificar en tercer lugar, por debajo de Leclerc y Sainz.

“Ya casi lo había perdido en la curva 1 y buscaba a lo largo de la vuelta tomar temperaturas y simplemente no lo lograba. Intenté demasiado fuerte en esa vuelta”

Así fue el choque de Sergio Pérez en la Q3 del GP de Mónaco:

(Video: ESPN)

A través de redes sociales, algunos aficionados pidieron una penalización a Carlos Sainz por no respetar las banderas amarillas y disminuir la velocidad, razón por la que no pudo frenar a tiempo y evitar el contacto con el monoplaza de Pérez; sin embargo, la FIA no procedió con ninguna investigación y respetaron su posición de salida.

Sainz explicó que no pudo observar a tiempo las banderas de prevención debido a la corta distancia que mantenía con el piloto mexicano, quien sufrió los estragos con un doble accidente que no pasó a mayores.

El Gran Premio de Mónaco se correrá este domingo 29 de mayo a las 8:00 horas, en tiempo del centro de México. En la pole position estará Charles Leclerc, seguido por Carlos Sainz, Sergio Pérez, Max Verstappen y Lando Norris.

