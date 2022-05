Duro golpe para Marc Márquez: sufrió un escalofriante accidente, su moto se incendió y tomó una drástica decisión

El accidente de Marc Márquez en Mugello

No ha sido una temporada nada agradable para Marc Márquez. El seis veces campeón del mundo de MotoGP sufrió este sábado un aparatoso accidente durante la clasificación para el Gran Premio de Italia, que se disputará el domingo en el Autódromo Internacional de Mugello, y comunicó a través de las redes sociales que estará de baja durante tiempo indefinido porque volverá a someterse a una operación en su brazo derecho.

La estrepitosa caída de Márquez ocurrió cuando estaba comenzando la Q2 de la octava carrera de la temporada 2022. El piloto español de 29 años perdió el control de su Honda en la curva 2, justo después de superar al pelotón, y cayó al asfalto de manera aparatosa. La motocicleta dio varios tumbos y se incendió. Afortunadamente, Marc se puso de pie y volvió a los boxes. Las banderas rojas aparecieron de inmediato para limpiar y reacondicionar el suelo.

La actividad pudo reanudarse y Márquez regresó a la pista pero solamente dio una vuelta antes de poner fin a su participación en Mugello. No tuvo posibilidades de hacer un buen registro: terminó en el 12° lugar, último en esa Q2.

Una vez finalizada la sesión, el piloto catalán comunicó que la próxima semana se someterá a una nueva cirugía en su brazo izquierdo, el mismo que se fracturó en julio de 2020 y que ya lo obligó a pasar por el quirófano tres veces. “No tiene sentido seguir así. Cuando me llamó ayer [por este viernes] el doctor Sánchez-Sotelo y me confirmó que podía operarme fue una mala noticia, porque me perdía otro Mundial, pero también una muy buena noticia. Ahora creo que puedo ir a mejor. Ahora mismo cada carrera es una pesadilla, estoy sufriendo mucho dolor”, reconoció Márquez unos minutos después de caerse violentamente.

En una rueda de prensa extraordinaria junto Alberto Puig, jefe del equipo Honda, el multicampeón español confirmó que correrá en Mugello antes de despedirse de la moto por un “tiempo largo”. Y aunque no descartaron un posible regreso este mismo año, todo indica que el plan es que no vuelva rápido para recuperarse de la mejor manera. El propio piloto anunció su intención: “Quiero volver a disfrutar en 2023″.

Aunque esta nueva caída no tuvo incidencia en su decisión de volver a pasar por el quirófano, no ha sido la mejor forma de encarar el último fin de semana antes de someterse a su cuarta operación en el húmero derecho. La cirugía está programada para el martes en Estados Unidos, en la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota), según anunció el equipo Honda. El piloto catalán regresará luego a España para pasar allí su tiempo de convalecencia y será entonces cuando pueda estimarse un tiempo de baja.

EL MENSAJE DE MARC MÁRQUEZ EN LAS REDES SOCIALES

Quería comunicaros que desafortunadamente tengo que hacer un parón en esta temporada 2022 que me mantendrá alejando durante un tiempo de la competición.

Después de todos estos meses de un intenso trabajo con mi nuevo equipo médico en Madrid, mi estado físico ha mejorado, pero a pesar de haber reducido las molestias y el dolor de mi brazo, sigo teniendo limitaciones importantes en mi húmero derecho que no me permiten pilotar la moto como deseo.

Por este motivo, después de valorar esta primera parte de temporada con mi equipo médico, y el asesoramiento de los doctores de la Clínica de Mayo, hemos tomado la decisión de realizar una nueva intervención en mi húmero derecho con el objetivo de mejorar mi posición encima de la moto para poder pilotar sin las limitaciones actuales.

No es una decisión nada fácil para mí, pero estoy con la máxima predisposición e ilusión para seguir trabajando y esforzarme para volver a competir al máximo nivel.

Quiero agradecer todo el apoyo que siempre me ha mostrado mí familia, el Repsol Honda Team, todo el equipo médico y en especial a todos los fans por estar siempre.

