Santiago Ponzinibbio prepara su regreso a UFC con una pelea que promete ser la mejor del año: “Estoy con sed de venganza”

Ponzinibbio se enfrentará al brasileño Michel Pereira en Las Vegas (Emanuel Gomez)

“Está todo dado para que sea la pelea del año”, asegura Santiago Ponzinibbio a Infobae en la previa a su nueva presentación en UFC este sábado 21 de mayo. El argentino se prepara para volver al octágono más famoso del mundo con “sed de venganza” después de lo que sucedió en su último combate, mientras que del otro lado lo estará esperando el brasileño Michel Pereira, que viene de cuatro triunfos al hilo.

El UFC Apex de Las Vegas (Nevada) albergará la velada y ambos protagonistas prometen dar un espectáculo a la altura en la pelea co-estelar de un evento repleto de condimentos, siendo el primero la rivalidad sudamericana histórica y deportiva entre Argentina y Brasil.

El Rasta regresará a la acción después de cinco meses con un objetivo claro: acabar con quien se le ponga en frente para volver a tener una oportunidad de pelear por el cinturón de la categoría welter, hoy en manos del mejor libra por libra de la compañía Kamaru Usman.

Santiago Ponzinibbio buscará una victoria que lo acerque al título de la división welter

“Volver al octágono es una sensación hermosa”, reconoce el oriundo de La Plata después de lo que fue su polémica derrota ante el estadounidense Geoff Neal por decisión dividida, en la que un jurado lo vio ganador mientras que los otros dos no.

“Llego con sed de venganza después de lo que sucedió”, asegura Santiago. “Yo creo que esa pelea la gané, fue cerrada pero creo que gané y mucha gente cree lo mismo. De hecho el campeón de la división (Usman) sintió que yo había ganado. Pero bueno, ahora ya estoy enfocado en lo que viene y en dar todo para volver a ir por el título”, agrega.

El argentino, actualmente en el puesto 14 de la división welter del ranking, se presenta en el UFC Vegas 55 con un récord de 29 victorias de las cuales 15 fueron por la vía rápida y cinco derrotas, números similares a los de su oponente que cuenta con 27 triunfos (10 KO), 11 derrotas y dos combates sin decisión (NC).

Si bien el brasileño no está dentro del Top 15, será todo un reto para Ponzi, ya que deberá quitarle el invicto de cuatro victorias que acarrea, en un combate en el que se podrá ver claramente un choque de estilos: “Si bien ambos somos strikers y buscamos la pelea en pie, él es un peleador más alocado mientras que yo soy más técnico, más cerrado. La verdad es que, independientemente de su estilo, yo no voy a cambiar mi postura, soy un finalizador, salgo a buscar el nocaut, salgo a presionar y lo voy a hacer este sábado”.

“Él tiene un estilo espectacular, yo tengo un estilo también muy divertido de ver y todo está dado para que sea la pelea del año, y hasta incluso, una de las mejores peleas de la historia de esta división de peso (welter)”, advierte el argentino.

Pereira, de 28 años, es uno de los peleadores más peligrosos de la categoría por su técnica poco ortodoxa, con piruetas, saltos y golpes que pueden sorprender en cualquier momento. “Es explosivo y con gran poder de nocaut. Te puede confundir con sus movimientos. Lo más peligroso que tiene es que puede sacar los golpes desde cualquier ángulo y con cualquier guardia ya que es ambidiestro”, detalla Santiago.

Argentine Dagger (La daga argentina), entiende que será un combate lleno de condimentos extra, y en el que una victoria tendrá muchas consecuencias buenas para él, siendo la principal el hecho de volver a posicionarse entre los mejores de su categoría para luchar por el título.

“Pereira tiene un nombre muy fuerte dentro de la compañía, muy grande por el estilo y viene muy bien de cuatro peleas ganadas. Si consigo una buena victoria sobre él sin dudas voy a acercarme mucho al cinturón y tal vez después de eso venga algún top de la división”.

Ponzinibbio llega al octágono con "sed de venganza" (Getty)

Ponzinibbio, con 35 años, también es consciente que debe conseguir un resultado positivo para comenzar a regularizar su historial. Tras un parate de dos años por distintas lesiones y problemas de salud, el peleador regresó a la acción en enero del 2021 con una derrota ante Jingliang Li por nocaut, un triunfo sobre Miguel Baez por decisión y la última polémica derrota frente a Geoff Neal.

Antes de ese período de ausencias, en el que vivió momentos dramáticos, el platense acumulaba siete victorias consecutivas en tres años (desde el 2015 hasta el 2018), la última de ellas ante Neil Magny en una velada histórica, ya que fue la primera que se desarrolló en Argentina.

Con respecto a eso, Santiago le confirmó a Infobae que está haciendo todo lo posible para que la compañía vuelva al país: “La idea es que UFC regrese a Argentina. En 2020 estaba en los planes pero la pandemia lo impidió. Pero bueno, si no es este año, seguramente el próximo tendremos UFC en Argentina”.

En cuanto a su futuro, el Rasta espera “hacer dos peleas más este año para poder estar activo” y si todo sale bien alcanzar a disputarle el título a Kamaru Usman. “Usman lo está haciendo muy bien, es un peleador súper completo que evoluciona en cada pelea. Hoy por hoy es el atleta número 1 libra por libra”.

“Tengo muchas ganas de enfrentarme con él, ojalá me toque pelear el título contra él porque es uno de mis objetivos y una pelea que me gusta mucho. Yo ya había aceptado hacer una pelea con él en Chile pero no se dio. Ahora espero que se dé pronto”, sentenció.

