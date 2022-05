El detalle del Whatsapp de la Selección, el futuro en PSG y su relación con Sampaoli: 8 reflexiones de Leo Paredes

El volante del PSG dio detalles de cómo se llama el grupo de Whatsapp y más

Leonardo Paredes se convirtió en uno de los emblemas de la selección argentina que dirige Lionel Scaloni. Como parte de la renovación de jugadores tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador que tomó el lugar que dejó Jorge Sampaoli impulsó la llegada de varios futbolistas. Y uno de ellos fue la del ex volante de Boca, que hoy milita en el París Saint Germain junto a otros argentinos como Lionel Messi y Ángel Di María.

Cuando restan menos de 200 días para la Copa del Mundo en Qatar, Paredes dio detalles de la intimidad que vive el seleccionado camino al gran certamen del fútbol. “Comentamos en los grupos de whatsapp que tenemos como fue el sorteo”, dijo Leo. Acto seguido, le consultaron si en las charlas virtuales usan el término “La Scaloneta”.

“Lo usamos, pero al entrenador mucho no le gusta. Se pone medio incómodo”, agregó el mediocampista. Al mismo tiempo, confirmó que él es el administrador del grupo que tienen los jugadores y reveló cuál es el nombre. “Creo que quedó el nombre de cuando lo armé. Se llama ‘Copa América 2021′. Están los mismos de la copa, no cambiamos ni agregamos a ninguno”, confesó en el segmento Versus de TyC Sports.

Junto a Rodrigo De Paul, Paredes se transformó en uno de los líderes de un plantel que tiene como capitán y referente a Messi. Una de las claves en la llegada de Scaloni fue la de conformar un grupo que contenga a la Pulga, algo que se notó con el correr del proceso.

“Se armó un grupo increíble, que cuando estás en tu club pensás ‘cuánto falta para volver a vernos’. Te da gusto estar en el predio, querés ponerte la camiseta de entrenamiento, querés estar tomando mate. Es algo que se formó gracias al entrenador también y gracias a la calidad de personas que hay también en la selección. Creo que es difícil pasarlo tan bien durante muchísimo tiempo. No nos cansa vernos todos los días”, agregó.

El volante, que se ganó el derecho de ser uno de los titulares en la Selección, también tuvo palabras elogiosas para con el DT. “Formó un grupo de personas y jugadores increíble. Está siempre pendiente, habla muchísimo, se acerca mucho. Si te tiene que cagar a puteadas lo hace. Si se tiene que emocionar, se emociona con vos. En ese sentido, ellos y todo su cuerpo técnico son muy cercanos, y eso es muy importante”, aclaró el futbolista de 27 años.

El volante del conjunto parisino habló de su futuro

Además de hablar del presente del seleccionado, Paredes también se refirió a su futuro en el PSG. Con contrato vigente, pero a pocos días del final de la temporada, los rumores de la prensa local lo sitúan lejos del equipo que se consagró campeón de la Ligue 1. ¿Se queda en París o cambia de equipo? Ante la consulta, el argentino fue contundente: “Todos los mercados lo mismo, estamos acostumbrados. Yo sigo acá, estoy muy bien. El entrenador me quiere, el club me quiere. ¿Dónde voy a ir?”, expresó.

Entre otras de sus confesiones, el ex Boca confirmó que le gustaría jugar en el Real Madrid y también recordó lo que fue su relación con Jorge Sampaoli, quien lo convocó en su paso por el seleccionado argentino, pero no lo citó para el último Mundial.

“Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome ‘Por qué dijiste tal cosa’, no sabés lo que es. No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardármelas para mí”, afirmó.

Otras reflexiones de Leo Paredes:

- Su pelea con Agustín Orión en Boca: “La verdad que la primera semana, los primeros diez días me dolía muchísimo porque no me quería operar. Como yo era muy joven no quisieron operarme, y la verdad es que los primeros días me dolía mucho. Lo tenía muy hinchado y me dolía un montón, la verdad es que lo sufrí”.

- La llegada de Messi al PSG: “Nosotros lo habíamos visto en Ibiza un día antes, y él se iba al otro día para firmar con su club, ya estaba. Nosotros igual le decíamos ‘Vení con nosotros’ pero él nos dijo ‘Ya tengo todo arreglado, mañana viajo para firmar’. Después no sé qué pasó en ese trayecto a Barcelona, porque la misma noche que iba a firmar el contrato nos dijo que se venía para acá”.

- Los silbidos a Messi en París: “Cuando lo silbaron yo no lo podía creer, son cosas que nosotros no podemos manejar pero realmente fue una locura. Se sufre porque sabiendo lo que es Leo, lo que genera y lo que te da, lo que trata de hacer por el club y cómo se prepara la verdad es que molesta”.

