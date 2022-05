Cómo Martinoli y Luis García renovaron TV Azteca tras la salida de Joserra

La figura de Christian Martinoli y Luis García repuntó en su popularidad hasta convertirse en los dos referentes narrativos del fútbol mexicano (Foto: Instagram/@garciaposti)

Una vez que José Ramón Fernández salió de TV Azteca en 2006, el canal sufrió una serie de reajustes pues la persona que incursionó en diferentes programas y segmentos deportivos había abandonado a la televisora, así que el resto del equipo de colaboradores de Azteca Deportes tuvieron que encontrar su camino para mantenerse dentro de la preferencia del público.

Fue ahí donde la figura de Christian Martinoli y Luis García repuntó en su popularidad hasta convertirse en los dos referentes narrativos del fútbol mexicano. Carlos Guerrero, mejor conocido como el Warrior, contó cómo es que ambos analistas deportivos fueron la base del canal para reformularse y seguir dentro de la competencia una vez que Joserra salió.

El Warrior explicó cómo es que Martinoli y el Doctor García lograron crear la dupla emblemática de las narraciones de Azteca Deportes. En entrevista con Efraín Chispa Velarde para su canal de YouTube, el periodista deportivo detalló el proceso de evolución y adaptación que vivió TV Azteca y el papel que tomó Martinoli y García.

El Warrior explicó cómo es que Martinoli y el Doctor García lograron crear la dupla emblemática de las narraciones de Azteca Deportes (Foto: YouTube/ Dr. García)

Una vez que José Ramón dejó la empresa, una de las ventajas fue que Martinoli y Luis García tuvieron más libertad para manejar el estilo narrativo de los partidos, por lo que poco a poco empezaron a buscar el sello que caracterizó su actuación frente a los micrófonos.

Para Carlos Guerrero, aquel emprendimiento en el estilo narrativo le dio una ventaja al canal y así encontrar una nueva manera para tener las coberturas deportivas, es decir, que se permitieron meter bromas, críticas y mofas dentro de la narrativa de los partidos de la Liga MX para restarle la formalidad que caracterizó a José Ramón.

Aunque no ha todos les puede gustar, el Warrior defendió que su creatividad de describir y analizar el fútbol les permitió acercarse a un nuevo público.

Una vez que José Ramón dejó la empresa, una de las ventajas fue que Martinoli y Luis García tuvieron más libertad para manejar el estilo narrativo (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

“Hay un antes y un después, y para este cambio hay dos personajes centrales uno de ellos es Christian Martinoli y el otro es Luis García. Cambiaron la forma de la narrativa del deporte, le dieron un vuelco por completo; generaron un nuevo lenguaje en la crónica deportiva, un nuevo estilo, podrá gustar o no pero no es indiferente. En este negocio no hay peor riesgo que la indiferencia”, contó.

Poco a poco las intervenciones de David Medrano, Jorge Campos el Inmortal, Luis Roberto Alves Zague y la del propio Warrior se unieron a las coberturas de la dupla Martinoli-García, pero a ellos los consideró como los precursores de esa idea por el tiempo que llevan trabajando juntos.

“Estos dos locos llevan 20 años trabajando juntos y han logrado generar un estilo muy marcado, muy distinto, muy de ellos. Otros personajes han llegado a complementarlo toda la atmósfera que ellos generaron, pero son ellos los dos grandes creadores”.

Poco a poco las intervenciones de David Medrano, Jorge Campos "el Inmortal", Luis Roberto Alves Zague y la del propio "Warrior" se unieron a las coberturas de la dupla Martinoli-García (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Y es que cabe recordar que una vez que García Postigo se retiró del fútbol profesional se unió a Los Protagonistas de José Ramón y empezó siendo el compañero de Martinoli para las diferentes coberturas nacionales a internacionales, por ello la preparación de ambos y su experiencia les permitió ser los revolucionarios de la empresa en su nueva etapa sin Joserra.

Warrior afirmó que su estilo, aunque sea criticado por otro tipo de público, abrió la competencia con otros comentaristas deportivos más y ofrecer opciones a los fanáticos del fútbol.

“Vinieron a cambiar muchas cosas, no sé si para bien, pero vinieron a ofrecerle al televidente una alternativa más . Yo siempre he creído que la sana competencia nos hace mejorar a todos, entre más opciones tenga el televidente, qué mejor”, finalizó.

