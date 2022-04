“Estuve 40 horas con el ojo sangrando y cerrado”: brutal relato de una figura del boxeo tras perder por KO la pelea del título mundial

Yordenis Ugas perdió por KO ante Errol Spence Jr.

Fue uno de los combates más esperados de los últimos tiempos. Errol Spence Jr. reaparecía a más de un año de su última actuación. Enfrente tenía, nada más y nada menos, que al guerrero cubano Yordenis Ugas, que contaba como pergamino más reciente el triunfo unánime ante Manny Pacquiao. El encuentro de estos dos pugilistas fue una verdadera guerra arriba del ring que terminó en el round 10 cuando el juez Laurence Cole detuvo la actividad porque el ojo de Ugas ya estaba completamente inflamado.

A una semana de ese esperado evento que se desarrolló en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, el peleador cubano de 35 años decidió realizar un posteo en sus redes sociales completamente estremecedor con detalles del problema que tuvo en la zona castigada por Spence Jr. a lo largo de diez asaltos. “Gracias a todos los que continúan enviando sus oraciones y buenos deseos. Son miles de mensajes que son imposible responder. Mi ojo estuvo así cerrado y sangrando casi 40 horas, pero ya está abierto ”, inició su extenso posteo en el que compartió una foto en primer plano de los daños que tuvo en el ojo.

* Así fue la victoria de Spence Jr. ante Ugas

“En los próximos días, con el favor de Dios cuando la hinchazón y los hematomas estén en cero regresáramos al doctor, para saber exactamente el próximo paso. Pienso que estaba en una pelea competitiva, hasta que en el 7 llego el golpe, que es parte del boxeo y Spence se hizo cargo. Luché tres rondas más con mi ojo así, soy un campeón, soy un guerrero y no importa el dolor, no importa lo duro que me diera Spence nunca, nunca iba a rendirme”, revivió sobre ese impacto del norteamericano que complicó su físico.

“No tengo la maldita idea cómo fue el round 9, pero lo único que recuerdo es que llegué a mi esquina y decía por dentro voy a darle la vuelta a esto. Es un peleador de clase mundial y vino más duro en el 10. Escucho dos, tres cositas que dicen por ahí y me duele porque son cubanos, y tú cómo fan puedes decir que faltó un golpe más, uno menos, pero nunca juzgar, ni cuestionar mi profesionalidad y compromiso, eso no lo perdono. Pero nada, mi familia, mi equipo, mis amigos y la mayoría de los cubanos están orgullosos de mi y de lo que represento. No puedo esperar con el favor de Dios para regresar a esa arena y representar con orgullo mi comunidad y seguir elevando mi mensaje. Patria y Vida”, concluyó el texto.

El posteo de Ugas con su relato

Ugas sumó su quinta derrota –la primera por KO– en 32 presentaciones, teniendo en cuenta que ostenta un historial de 27 triunfos (12KO). El combate puso en juego tres cinturones mundiales del peso welter: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Todos quedaron en manos de Spence Jr., que estiró su invicto profesional que ya suma 28 victorias (22KO) y un cero en caídas.

El peleador nacido en New York se había presentado por última vez el 12 de diciembre del 2020 con una victoria unánime ante Danny García. No son sólo sus estadísticas las que impactan, ya que este pugilista de 32 años contabilizó triunfos contra Mikey García, Shawn Porter y Kell Brook, más allá de los ya mencionados Danny García y Ugas.

Cabe destacar que en octubre del 2019 su vida corrió riesgo cuando protagonizó un impactante accidente automovilístico a bordo de su Ferrari.

Así quedó la cara de Ugas

