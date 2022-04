Verstappen se quedó con la pole, pero Haas dio la sorpresa en una qualy accidentada: así se correrá la primera carrera sprint del año

* El resumen de la Qualy de Fórmula 1

Max Verstappen se quedó con la pole position en la qualy para la primera carrera sprint del 2022 en una tanda de clasificación marcada por la gran cantidad de sucesos que derivaron en distintas banderas rojas que desnaturalizaron las sesiones. En ese marco, el piloto de Red Bull mostró su valor y estará en el primer lugar delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), aunque la gran sorpresa es la cuarta colocación que firmó Kevin Magnussen con su Haas.

La carrera sprint se iniciará a las 11.30 (hora de Argentina) y, además de entregarle puntos a los ocho primeros, permitirá ordenar la grilla de largada para la carrera del domingo. Será la primera cita de esta modalidad del 2022 tras el estreno del formato la temporada pasada. Las próximas dos se desarrollarán en el GP de Australia durante la segunda semana de julio y en el GP de San Pablo por la anteúltima fecha del calendario en noviembre.

Lewis Hamilton zafó en la Q1 sobre el final obteniendo el tiempo para ubicarse 15° y pasar a la siguiente fase apenas por encima de los cinco eliminados en esa primera instancia. El británico evitó repetir lo ocurrido en Arabia Saudita, cuando no pudo pasar la etapa inicial de la qualy y largó 16°, algo que no le ocurría desde el 2017. Previamente, Alex Albon había tenido grandes problemas con su Williams y dejó múltiples partes desperdigadas por la cinta asfáltica.

Carlos Sainz Jr., cuando había hecho el segundo mejor tiempo al promediar la segunda tanda clasificatoria, se despistó y destruyó la parte delantera de su vehículo generando la bandera roja. El hombre de Ferrari estaba desplegando toda su velocidad en la pista, pero perdió el control y ahora las preguntas están centradas en la mecánica de su monoplaza para la sprint del sábado.

La detención fue con el asfalto seco y la reanudación vino en medio de una nueva lluvia que trastocó los planes de varios, dejando en el camino a Hamilton, George Russell y Mick Schumacher, entre otros que que pretendían mejorar sus tiempos. Directamente no salieron a intentar mejorar los tiempos, algo imposible con el agua.

La Q3 no fue la excepción de las banderas rojas, ya con la lluvia como protagonista. Sainz Jr. directamente no pudo salir a la pista ante los problemas mecánicos de su Ferrari y Valtteri Bottas no pudo culminar la sesión, generando la detención de la fase a 3 minutos del final. El reinicio fue con otra bandera roja porque rápidamente el que chocó fue Lando Norris y a 30 segundos quedó todo establecido con Verstappen como pole man.

Kevin Magnussen iniciará la carrera sprint en el cuarto lugar (Foto: Reuters)

LOS CLASIFICADOS PARA LA SPRINT

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Kevin Magnussen (Haas)

5- Fernando Alonso (Alpine)

6- Daniel Ricciardo (McLaren)

7- Sergio Pérez (Red Bull)

8- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9- Sebastian Vettel (Aston Martin)

10- Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

11- George Russell (Mercedes)

12- Mick Schumacher (Haas)

13- Lewis Hamilton (Mercedes)

14- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17- Pierre Gasly (AlphaTauri)

18- Nicholas Latifi (Williams)

19- Esteban Ocon (Alpine)

20- Alex Albon (Williams)

