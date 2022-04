Pochettino habló otra vez de la tensión con Navas y bromeó sobre el futuro de Mbappé

Pochettino podría alzar el título de campeón de la Ligue 1 este sábado (Foto: Reuters)

París Saint Germain está a un paso de consagrarse campeón de la Ligue 1 después de haber perdido en manos del Lille el título de la temporada pasada. Si bien el objetivo principal de ganar la Champions League estuvo lejos de ser cumplido, Mauricio Pochettino se prepara para alzar el trofeo doméstico para luego darle paso a la reorganización del plantel de cara a la próxima temporada, siempre y cuando el club cuente con sus servicios.

Mientras todavía no está en claro el futuro del entrenador argentino, sí se conoció que Lionel Messi estará disponible para el duelo contra el Lens de este sábado (desde las 16 de Argentina) en el Parque de los Príncipes luego de quedar marginado ante Angers por una “inflamación del tendón de Aquiles izquierdo”.

En ese contexto, Poch tocó dos temas absolutamente sensibles para el club francés en la conferencia de prensa previa al duelo: la continuidad de Kylian Mbappé y la tensión constante con los arqueros por la alternancia de la titularidad.

Días atrás, Keylor Navas expresó su fastidio por tener que compartir el arco con Gigio Donnarumma y el DT le contestó. En su última rueda ante los medios, el conductor del plantel tocó otra vez el tema: “Hablé después del partido acerca de los comentarios de Keylor. Ha dicho lo que sentía. Creo que fue expresar un sentimiento pero de cara al futuro, no de cara a lo que pasó. Creo que se explicó de la mejor manera posible. Lo mas importante en esto es conseguir el objetivo de terminar de la mejor manera. Después escribir el futuro bajo unas circunstancias diferentes teniendo en cuenta la experiencia de este año vivido. Como con Keylor, con muchos jugadores que hablo. Ya acerca de las declaraciones de él o las mías hablamos en el avión de vuelta cuando volvimos de Angers. Hoy no hablábamos de este tema, hablábamos de otras cosas que son privadas y no voy a develar”.

"Me gustaría tenerlo conmigo y llevarlo de vacaciones", bromeó Pochettino sobre la continuidad de Mbappé (Foto: Reuters)

Además, dejó una simpática frase sobre su deseo de convencer a Mbappé para que se quede en París tras la finalización de su contrato a mitad de temporada. “Como entrenador no me perturba, hay que entender este tipo de situaciones que pasan no solamente en PSG sino en todos los clubes. Está claro que no es ni la primera ni va a ser la última vez que suceda en los clubes. La adaptación es lo más importante, adaptarnos a cada situación personal de los jugadores”, inició su aclaración.

Y agregó: “Por supuesto que egoístamente me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones, a mi casa. Está claro que nos gustaría tenerlo y que al club le encantaría que renueve y se quede con nosotros. Es algo muy obvio. Todos estamos de acuerdo que sería importante que se quede, pero estas decisiones son siempre de parte del jugador, club y diferentes partes. Las decisiones van a venir en el momento que se consiga el objetivo de ganar la Liga. No solo con respecto a Kylian, sino en los demás casos individuales, se empezará a hablar y se tomarán las decisiones cuando el objetivo esté alcanzado”.

