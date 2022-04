Carlos Salcedo reveló cómo fue su última conversación con el Tata Martino en el Tri

Carlos Salcedo habló con Gerardo Martino (Foto: Instagram/@csalcedojr)

Dentro de las concentraciones de la Selección Mexicana ocurren todo tipo de encuentros entre los jugadores y el cuerpo técnico, muchos de ellos se quedan dentro del mismo equipo, mientras que otros se dan a conocer de manera pública; tal fue el caso de la diferencia que tuvo Carlos Salcedo con Jorge Theiler y Gerardo Tata Martino en los torneos de verano de 2021 con el Tri.

El actual jugador de la MLS se molestó con el auxiliar del Tata Martino, por lo que habló con el argentino para remediar la situación. Hasta ese momento se desconocía cuál fue la conversación que ambos sostuvieron, pero el defensa central se encargó de contar su versión y cómo se dio su última plática con Martino.

Para Fox Sports, el ex jugador de Tigres reveló los detalles de su última plática con el timonel del equipo azteca. En su última convocatoria al Tri, poco después de la Copa Oro 2021, Salcedo se acercó al Tata para dialogar en relación a los malos entendidos que se viralizaron en redes sociales por la discusión que tuvo con Jorge Theiler, auxiliar técnico que suplió a Martino en diferentes partidos.

Jorge Theiler, auxiliar de la Selección Mexicana de Futbol, tuvo una discusión con Salcedo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Según detalló ambas partes se dijeron lo que tenían que confesarse y Salcedo explicó que respetaría la decisión de Gerardo si es que ya no lo convocaba para la Selección Mexicana. Además le dejó en claro que no buscaba hacerse de una enemistad innecesaria, por lo que le mostró respecto a las decisiones del argentino, pues reconoció la experiencia del entrenador.

“Yo siempre se lo dije la última vez que platicamos, charlamos muy bien por ahí de una media hora, 40 minutos; él me dijo sus cosas, yo le dije mis cosas y yo terminé con algo muy claro que le dije: ‘Profe, yo en esta vida no vine a hacer enemigos, créame que si usted considera que no estoy para la selección yo no le voy a guardar ningún rencor. El día de mañana que yo lo vea puede ser mi técnico aquí o donde sea y yo no quiero hacerme esa mala sangre’, no soy de hacerme mala sangre con nadie” explicó.

Además consideró que actualmente mantiene una buena relación con el Tata Martino, por lo que no habría motivos para malos entendidos entre el técnico y el jugador. “Yo considero que llevamos una muy buena relación”, sentenció.

Gerardo Martino dejó de convocar a Salcedo (Foto: EFE/José Méndez)

El Titán también dejó abierta la posibilidad para volver con el Tri, por lo que se lo hizo saber a Gerardo Martino antes de dejar de aparecer en las convocatorias.

“‘Si usted considera que me quiere llamar, créame que también estoy siempre a la disposición’. Creo que todo está ahí arreglado y ya ambos creo que somos personas civilizadas, adultas que hemos hablado y que hemos dejado todo en claro. Entonces no hay porque darle más revuelo a esto”.

A pesar de que no participó en el Octagonal clasificatorio de Concacaf rumbo a Qatar 2022, Carlos no descartó la posibilidad de ser llamado para ir al Mundial de 2022 que se jugará en noviembre y diciembre. Señaló que a su edad aún puede soñar con un proceso mundialista más, ya sea este 2022 o hasta 2026.

Carlos Salcedo juega actualmente con el Toronto FC de la MLS (Foto: Nick Turchiaro/USA TODAY Sports)

“Creo que con 28 años todavía puedo pelear para un próximo mundial, entonces posiblemente esa Copa Oro fue mi última convocatoria en la Selección pero me queda tiempo y muchas cosas más por vivir y por seguirla peleando. Siempre lo dije, hasta que no se dé la lista final del Mundial, yo seguiré con la ilusión de poder estar peleando un lugar”, finalizó.

