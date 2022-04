Cómo será el duelo del Canelo Álvarez que tendrá contra Óscar de la Hoya

Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya se verán las caras nuevamente (Fotos: Instagram/@canelo // EFE)

Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya se reencontrarán para competir cara a cara. A pesar de que ambas figuras del boxeo internacional no terminaron de la mejor manera su relación tras la salida del púgil mexicano de la promotora Golden Boy, se reunirán nuevamente y serán los protagonistas de un torneo en Estados Unidos.

Aunque la afición esperaría que su duelo fuera arriba del ring en una pelea de box, la realidad es que ambos deportistas probarán sus habilidades en el golf. Como parte del evento Icons Series, Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez formarán parte del elenco del campeonato de golf de este 2022.

El Icons Series reúne a deportistas de talla mundial y los pone a competir en dos equipos con la finalidad de que todos los participantes muestren sus habilidades en el campo de golf y disfruten del deporte.

Óscar de la Hoya se enfrentará al Canelo Álvarez en un torneo de golf (Foto: Twitter/@IconsSeries)

Por medio de una publicación en las cuentas oficiales de Icons Series confirmó la participación del campeón unificado mexicano y del promotor de boxeo para la edición de 2022. La competencia se llevará a cabo entre el 30 de junio y el 1 de julio en el Liberty National Golf Club, el cual está ubicado en la ciudad de Jersey, Estados Unidos.

“Presentamos al miembro del Equipo ROTW, Canelo Álvarez. Un múltiple campeón mundial. Conquistando cuatro clases de peso. Ahora está listo para dar el golpe de gracia al equipo de EE. UU. Expectante de que salten chispas cuando se encuentre cara a cara con De La Hoya. ¿Quién sale a la cabeza?”, así lo presentó en Twitter la cuenta verificada del evento.

Mientras que para el anuncio de la participación De la Hoya la dieron de la siguiente manera: “El Golden Boy. 11 títulos mundiales en 6 categorías de peso. Bienvenido al equipo de EE. UU. @OscarDeLaHoya. ¿La leyenda del boxeo tiene el toque dorado alrededor del pin?”.

Canelo Álvarez enfrentará a Óscar de la Hoya en un torneo de golf en EEUU (Foto: Twitter/@IconsSeries)

El formato de competencia se dará en dos equipos, el primero será de atletas de Estados Unidos, quienes se enfrentarán a figuras de talla internacional, equipo que será conocido como el “Resto del Mundo”. El ex púgil profesional estará en el equipo estadounidense, mientras que Canelo competirá con los demás invitados mundiales.

Cada equipo tendrá un capitán; para la escuadra estadounidense será el golfista Fred Couples y para el equipo mundial contarán con el liderato del golfista sudafricano Ernie Els. Dentro de los nombres que conforman la lista de participantes están Michael Phelps, Ben Roethlisberger, Pep Guardiola y Ashleig Barty, entre otros más.

Cuando Saúl recibió la invitación a participar en el torneo afirmó que estaba contento de representar al país. En una breve declaración para Icons Series señaló: “Estoy muy contento de representar a México en este equipo del Resto del Mundo con el capitán Els. No puedo esperar para enfrentar al equipo estadounidense en un campo tan icónico como Liberty National”.

Saúl Álvarez practica golf cuando no tiene peleas programadas (Foto: Bill Streicher/USA TODAY Sports)

La relación entre Saúl y el Golden Boy no terminó de la mejor manera ya que en diciembre de 2020 el tapatío puso fin a su relación laboral con la empresa que fundó el ex púgil mexico-estadounidense. En aquel tiempo, Canelo denunció a su ex promotora de negociar combates sin su consentimiento, entre ellas estaría un tercer capítulo contra Gennady Golovkin.

Por ello el vigente campeón de las 168 terminó su relación con Golden Boy Promotions. El hecho se extendió a términos legales hasta que Saúl logró la recompensa económica que buscó, mientras que para Óscar de la Hoya el suceso quedó en el pasado y evitó hablar de él nuevamente.

