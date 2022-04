Julio Urías: cuándo será su segunda aparición en la temporada 2022 de MLB

Oct 20, 2021; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers starting pitcher Julio Urias (7) reacts in the third inning against the Atlanta Braves during game four of the 2021 NLCS at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Julio César Urías Acosta tuvo uno de sus peores arranques de temporada con los Dodgers. Luego de haberse anotado la derrota en el tercer encuentro de la Serie contra los Colorado Rockies, el originario de Culiacán, Sinaloa, tendrá una oportunidad de revancha con la afición durante su segunda aparición y su primera exhibición en el Dodger Stadium. Dave Roberts lo confirmó como lanzador abridor en la serie contra los Cincinnati Reds.

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a su estadio luego de una gira por Colorado y Minnesota en el inicio de la campaña 2022. Desde el jueves 14 de abril, los angelinos juegan una serie de cuatro encuentros con los Reds. En ese trámite, Julio Urías estará a cargo de la apertura del tercer compromiso que se desarrollará el próximo sábado 16 de abril de 2022 en el Dodger Stadium.

Su rival en la lomita será Hunter Greene, lanzador que ha registrado disparos de hasta 100 millas por hora de velocidad, rasgo que ha sido difícil de conseguir por el Culichi en el 2022. Durante la pretemporada su paso también fue irregular y, aunque se le vio en mejor forma física, sus lanzamientos desde el montículo registraron un notable descenso en su velocidad, situación que lo volvió más vulnerable ante los bateadores que encaró.

Julio Urías permitió tres carreras en su primera aparición de la temporada ante los Colorado Rockies (Foto: John Leyba/REUTERS)

Al cierre de la temporada 2021, cuando los Dodgers cayeron antes de llegar a la Serie Mundial, Urías promedió 94.1 millas por hora de velocidad en sus ataques. Sin embargo, en sus primeras salidas del año en curso el parámetro disminuyó hasta las 91.4 mph. La notable baja fue crucial para que sus oponentes lo hicieran pasar una mala noche el domingo 10 de abril en el Coors Field.

Y es que ante los Rockies de Colorado, el serpentinero mexicano salió al montículo respaldado por el récord de más encuentros ganados la campaña pasada. Sin embargo, el panorama experimentó un drástico cambio desde el primer rollo. Sorpresivamente, Urías permitió tres anotaciones de las que su ofensiva no pudo recuperarse, una de ellas fue por la vía del jonrón. En total, le conectaron seis hits y no pudo consolidar ningún ponche.

Con el marcador encima, Dave Roberts acudió al terreno de juego para pedirle la pelota; su lugar fue ocupado por Mitch White, pero ni él ni los tres pitchers que relevaron hasta la novena entrada pudieron impedir la caída por nueve carreras a cuatro en calidad de visitantes. Al término del partido, Urías declaró que “fue un día raro en todos los sentidos. El viento y todo. Un día raro, pero me siento bien”.

Julio Urías fue el lanzador encargado de darle el título a los Dodgers de Los Ángeles en el año 2020 (Foto: John G. Mabanglo/EFE)

Acerca de la actuación de Urías, el mánager aseguró que “no logró sentirse cómodo desde la velocidad hasta el comando. Sus pitcheos secundarios no se vieron en ritmo, sincronizados (...) Yo vi que no estaba en comando de nada y sentí que tenía que poner a alguien más a lanzar. No sé por qué no estaban en sincronía”, ante los medios de comunicación.

Información en desarrollo*