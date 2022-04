La respuesta de Simeone a todos sus críticos y la inesperada defensa de Guardiola al estilo del Cholo

Diego Simeone y Pep Guardiola se volverán a ver las caras este miércoles en el Wanda Metropolitano (Reuters)

La victoria de Manchester City por 1 a 0 ante Atlético de Madrid en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League generó una ola de repercusiones debido al planteo realizado por Diego Simeone que hasta el día de hoy continúa haciendo ruido. Es que el Cholo optó por replegarse en el fondo para contrarrestar la estrategia de tenencia del equipo de Pep Guardiola y completó los 90 minutos sin patear al arco.

Fueron decenas de periodistas, ex futbolistas y técnicos europeos los que despotricaron contra el argentino por llevar adelante ese plan de juego y este martes, a un día para la revancha que se celebrará en el Wanda Metropolitano, el ex entrenador del Catania aprovechó para responderles a todos.

“Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto”, apuntó. “Después, de los periodistas, ex jugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre, ‘el pez por la boca muere’. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre”.

Dean Saunders, ex futbolista galés del Liverpool, Aston Villa, Galatasaray y Benfica, calificó el estilo de Simeone como “fútbol parásito”; Arrigo Sacchi, uno de los mejores entrenadores de la historia, sostuvo que por su forma de jugar, el Atlético “no te da alegría ni cuando ganas”; Van Basten, uno de los últimos en sumarse a las críticas contra el Cholo, aseguró que la gente prefiere ver Netflix antes que un partido en el que un equipo apuesta por defenderse así.

El Atlético de Simeone deberá ganar si quiere clasificarse a las semifinal es de la Champions League (Reuters)

Lo curioso aquí es que otro de los que habló por estas horas en conferencia de prensa fue Pep Guardiola, quien defendió al técnico argentino: “Si hubiera ganado, no se lo hubiera criticado. Aquí nos critican cuando perdemos. Cuando ganamos todo sirve y ya está”, aseveró el español, quien prosiguió: “Lo que hace el Atlético de Madrid lo ha hecho desde hace una década y no le ha ido mal”.

Con respecto a lo que será el choque ante el Manchester City en el Wanda Metropolitano, Simeone anticipó que su planteó no distará demasiado del que hizo en Inglaterra la semana pasada: “No nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos para crear lo que nosotros creamos. Ojalá podamos combinar mejor, tener transiciones más rápidas, aprovechar los contragolpes con mejor precisión, que los futbolistas con jerarquía nuestros puedan tener una noche fantástica... A un partido todo puede pasar”.

En este sentido, agregó: “Está claro que nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien, con un ritmo de juego dinámico posicional muy bueno, con transiciones muy rápidas, con espacios chicos aprovechados de la mejor manera, pero nosotros tenemos ilusión. Lo que pudimos generar el partido de ida con el resultado fue ilusionante. Está claro que con la ilusión no alcanza, sino con hechos para llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño. Y jugar. Las palabras no sirven de mu cho, sino lo que suceda a partir de las nueve de la noche”.

El Atlético está obligado a ganar el duelo, de lo contrario quedará eliminado. Cualquier victoria por la mínima diferencia estirará la definición al alargue y si es por más goles, el Colchonero sellará su boleto a las semifinales de la Champions League en donde se medirá ante Chelsea o Real Madrid.

