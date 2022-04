“Es legal, pero no hay disfrute, el hincha cambia de canal”: una leyenda del fútbol lanzó otra dura crítica contra el planteo de Simeone

Van Basten fue entrenador de la selección neerlandesa, Ajax, Heerenveen, AZ Alkmaar y hasta fue contratado por la FIFA (Foto: Reuters)

Cada vez que el Atlético de Madrid es protagonista en una eliminatoria de la Champions League, reflota el debate sobre el estilo de juego que pregona Diego Simeone. En el encuentro de ida frente al Manchester City, muchos lo anunciaron como un choque de ideologías futbolísticas. El cuadro español cayó por un acotado 1-0 gracias a un remate de Kevin de Bruyne, pero la realidad es que el Colchonero no pudo generarle peligro a Ederson en todo el partido. Desde que terminó el partido hasta la actualidad, el debate sobre si el planteo del Cholo estuvo bien o mal ya alcanzó otro nivel de crítica.

Uno de los que apareció para hablar negativamente del entrenador argentino fue el ex futbolista Marco van Basten. “Lo que está haciendo el Atlético de Madrid es legal, está permitido, pero me sorprende que haya un equipo con diez jugadores detrás del balón durante los 90 minutos que solo está tratando de evitar encajar un gol”, arrancó en charla con el medio neerlandés Ziggo Sport. A lo que agregó: “Una organización futbolística como la FIFA debería empezar a pensar en formas de hacer que el fútbol sea más divertido. Con este estilo de fútbol no hay disfrute”.

Con pocas ganas de empatizar con Simeone, Van Basten dio una cruel comparación. “Tendría más sentido que el hincha cambie el canal y se vaya a ver Netflix con ese tiempo”, disparó sobre las pocas situaciones de gol generadas por el Atleti. Y puso como víctimas de la historia a los delanteros del equipo: “No hay nadie a quien culpar. Un entrenador puede elegir jugar así, simplemente no es agradable ver a dos jugadores como Félix y Griezmann jugar a la defensiva durante 90 minutos”.

El duelo de estilos es uno de los platos fuertes de los cuartos de final de la Champions League (Foto: Reuters)

El ex futbolista neerlandés se sumó a Dean Saunders, galés de pasado en el Liverpool, Aston Villa, Galatasaray y Benfica, que calificó el estilo de Simeone como “fútbol parásito” y a Arrigo Sacchi, uno de los mejores entrenadores de la historia, que sostuvo que por su forma de jugar, el Atlético “no te da alegría ni cuando ganas”. Sin embargo, en medio de los ataques mediáticos, Diego Simeone defendió su método de entrenamiento y hasta recibió el apoyo de Josep Guardiola en la previa del encuentro de vuelta. Van Basten es uno de los grandes goleadores de la historia con actuaciones descollantes con la camiseta del Ajax de su país y el Milan de Italia, los clubes donde brilló entre comienzos de los 80 y mediados de los 90.

Los ojos de los críticos estarán enfocados este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano donde el Atlético de Madrid se prepara para saltar una vez más a la cancha frente al Manchester City con la esperanza de levantar la desventaja de un gol y agregar una nueva página dorada a su historia en la Champions League.

