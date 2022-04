Floyd Mayweather peleará en el helipuerto de un hotel de lujo en Dubai: quién será su rival

Mayweather volverá a la acción en Dubai

Floyd Mayweather volverá a subirse a un cuadrilátero este año para demostrar que a sus 45 años todavía sigue vigente. Como viene haciendo en sus últimas presentaciones, será a través de una pelea de exhibición, es decir que no contará para su historial profesional que se cerró con un implacable 50-0. El ex campeón mundial se subirá el 14 de mayo al helipuerto del Burj Al Arab Hotel en lo que promete ser una velada histórica.

Según reveló el portal de noticias TMZ Sports su rival será Dangerous Don Moore, de 42 años, quien supo desempeñarse como sparring de Money en varias ocasiones, por lo que ambos se conocen muy bien. El ex púgil tiene un historial de 18 victorias, 12 de ellas por nocaut, y apenas una derrota y no se calza los guantes desde 2016.

El Burj Al Arab es un ícono de Dubai (Reuters)

La pelea será a ocho asaltos y cerrará un evento que se llamará “The Global Titans Fight Series”. También participarán de la velada el ex luchador de MMA Anderson Silva, el ex campeón mundial de boxeo Badou Jack y varias leyendas del pugilismo y de las artes marciales mixtas que se conocerán de aquí al 14 de mayo.

La locación será nada menos que el helipuerto del Burj Al Arab Hotel, icónico edificio de Dubai, a más de 300 metros del suelo. Allí, hace algunos años, jugaron un partido amistoso las leyendas del tenis Roger Federer y Andre Agassi. Sin dudas, el marco será único para un boxeador que ha hecho historia.

Mayweather se retiró del boxeo profesional con un récord de 50-0 y títulos mundiales en cuatro categorías diferentes, un récord sin precedentes. Su último combate oficial fue ante la estrella de UFC Conor McGregor en 2018, cuando volvió del retiro para ese duelo. Desde entonces, ha tenido dos presentaciones de exhibición, la primera en contra el kickboxer Tenshin Nasukawa en diciembre de 2019 y la última en junio pasado, contra el youtuber Logan Paul.

