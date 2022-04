La particular teoría de Mike Tyson sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar: cómo hubiera reaccionado el boxeador

Tyson participó de la gran polémica de los Oscar

Si faltaba una voz en el resonante escándalo entre Will Smith y Chris Rock en la entrega de los premios Oscar, era la de Mike Tyson. El ex campeón mundial de los pesados habló sobre el golpe que le aplicó el protagonista de “Soy Leyenda” al humorista por la broma que realizó en su monólogo sobre el problema de salud de su esposa Jada Pinkett Smith (alopecía). El deportista dio su opinión durante el último episodio de su podcast, en compañía de Ric Flair, el ex luchador profesional estadounidense que estuvo ligado a la WWE: puso en duda la veracidad de los hechos y subrayó que su castigo a Rock hubiera sido más violento.

“No pensé que fuera real. Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada”, ofreció Flair su punto de vista en un momento de la conversación.

“Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también le hubiera dado más de un puñetazo”, aseveró Iron Mike. “Cuando estás enojado con alguien, le das un puñetazo, no una bofetada”, abonó a la teoría, que desmiente las consecuencias que tuvo el hecho ante los ojos del mundo.

Si bien en la misma velada ganó la estatuilla a mejor actor por su trabajo en la película “King Richard”, en la que interpretó al padre de las tenistas Venus y Serena Williams, el actor renunció el viernes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas debido a su comportamiento en la ceremonia. Además, un par de proyectos en ciernes se suspendieron por el suceso. Diferente resultó el panorama para Rock, quien debió agregar funciones de su unipersonal, dado que creció la demanda del público por verlo sobre el escenario.

Este es el momento en que el comediante Chris Rock hace una broma de mal gusto sobre la esposa de Will Smith, que desata la ira del actor.

En apenas una semana, el efecto bofetada se replicó en cascada en el mundo del deporte. El domingo, por ejemplo, un piloto de Moto3 le pegó una bofetada a otro porque lo chocó. Luego, en un partido de tenis en un torneo junior en Ghana, Michael Kouame, una de las jóvenes promesas de Francia, cayó frente al local Raphael Nii Ankrah y lo abofeteó tras la derrota.

Para cerrar, Tyson le dio un consejo especial al actor. Hace poco menos de un mes, el ex boxeador devenido empresario anunció la salida a la venta de su último producto: gomitas masticables de cannabis que tienen forma de orejas mordidas, en un claro guiño a su recordada agresión sobre el ring a Evander Holyfield. “Creo que Will necesita comer alguna y simplemente relajarse”, lo invitó, concluyendo la reflexión en su podcast.

