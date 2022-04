Agüero reveló el ruidoso hábito de Lo Celso que le molestaba a Messi en los viajes en micro de la selección argentina

El Kun miró el partido entre Villarreal y Bayern Múnich e hizo reír a todo los presentes

La inesperada victoria del Villarreal sobre el Bayern Múnich por el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Champions League sorprendió al mundo del fútbol. Entre los que reaccionaron al gran resultado que consiguió el conjunto español resaltó Sergio Agüero, en una de sus clásicas transmisiones en la plataforma de Twitch. Mientras observaba el partido, el Kun se detuvo a recordar una anécdota con Giovani Lo Celso en el micro de la selección argentina.

Antes de llegar a la corta historia, el ex delantero del Barcelona miró la jugada del gol de Arnaut Danjuma en la que el argentino estuvo involucrado en la construcción de la misma y en el centro previo a la asistencia de Dani Parejo. “Gio escuchame una cosa, el centro tiralo con derecha. Mirá cómo lo tiraste”, exclamó Agüero al ver el movimiento de su colega a la hora de pasar la pelota. Y agregó, bromeando con su hijo Benjamín: “Mirá, mirá a Lo Celso. Con derecha. Lo tira con la izquierda. Me gustó ese movimiento de cara. Bueeena, Gio. Buen movimiento de pierna y de cara”.

A continuación, detuvo el resumen del encuentro para contar una intimidad de la convivencia en la Albiceleste. “Les tengo que contar. Gio, cuando vamos en el autobús o en el micro, come chicle. Mastica chicle. Con Leo nos sentamos a un costado y él está del otro lado. Y siempre empieza a comer el chicle así”, comenzó Sergio imitando a Lo Celso cuando masticaba con ruido y hacía globos a la hora de degustar la golosina.

Messi, Agüero y Lo Celso en un entrenamiento de la selección argentina (Foto: Reuters)

En complicidad con Messi, recordó el día que lo molestaron. “En un momento con Leo nos miramos y me hacía esta”, detalló haciendo un leve movimiento con el codo. El Kun, motivado por su amigo, enfrentó al volante del Villarreal: “Yo miraba y el otro estaba masticando. Y le digo: ‘Gio, ¿qué tenes en la boca? ¿Un problema?’. ‘Ahh sí, lo hago siempre’, me contestó. Bueno, nada. Quería contar esa boludez”.

Agüero regresó a la normalidad de sus transmisiones luego de ser invitado al sorteo de la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que Argentina compartirá el Grupo C con Arabia Saudita, Polonia y México. En dicho evento, a Sergio le ofrecieron jugar el torneo de las federaciones que terminó ganando la FIFA sobre la Conmebol en la final, pero el ex delantero blaugrana decidió cuidar su salud. “Se me cruzó por la cabeza un poco decir de hacer unos sprints para probar. No te estoy diciendo para volver, para probar. Para poder jugar con mis amigos”, reveló frente a los micrófonos de TyC Sports.

