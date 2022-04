“Es el mayor escándalo en la historia de este deporte”: el DT campeón del mundo de futsal con Argentina se enfureció tras una polémica definición por penales

Los árbitros del partido entre El Pozo Murcia y el Barcelona cambiaron el destino de la final

La final de la Copa de España de futsal quedó envuelta en una polémica definición en la tanda de penales. Después de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario, el Pozo Murcia y el Barcelona Fútbol Club fueron protagonistas de un mano a mano que será recordado por los amantes de esta disciplina.

Cuando parecía que el equipo que dirige el entrenador argentino Diego Giustozzi se iba a quedar con el título, una decisión clave de los árbitros cambió el destino de la final y fueron los blaugranas los que terminaron festejando el título de la liga más importante en el futsal mundial.

Tras un partido intenso, en el que ambos equipos no se sacaron diferencia, en el duelo que se disputó en el Olivo Arena de la provincia de Jaén, cercana a Andalucía, el Pozo llegó con la ventaja al último disparo de los penales. Así fue como Juanjo, el portero de los de Murcia, le contuvo el tiro al brasileño Pito. Acto seguido, los jugadores del equipo ganador corrieron para festejar con el héroe de la noche, hasta que los árbitros eligieron revisar la jugada en el VAR.

Después de varios segundos, la terna invalidó el penal por considerar que, en el momento del disparo del jugador culé, el arquero del Pozo no se encontraba con los pies sobre la línea de la portería. La decisión de los colegiados generó el repudio del conjunto de Murcia y la tanda de penales siguió. Finalmente, Pito anotó para el Barcelona e igualó las acciones, que pasaron a la tanda de un disparo por lado hasta que fueron los culés los que ganaron la definición por 7-6.

Una vez que terminó el encuentro, el que apuntó contra la resolución de los jueces fue Giustozzi, el DT que se consagró campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2016 en Colombia y que luego dejó el combinado nacional para dirigir en el futsal europeo.

Giustozzi se indignó por la definición de la Copa de España (lnfs.es)

“Después de lo que pasó en la tanda no se puede valorar deportivamente algo que no sucedió. Es el mayor escándalo de la historia de este deporte, a partir de ahora este deporte no volverá a ser el mismo”, comentó el entrenador de El Pozo Murcia.

“Como extranjero siempre envidié esta Liga, era la mejor Liga del mundo y se dilapidaron muchos años de historia. Se le falta al respeto a un club desde hace más de 30 años no necesita de un club de fútbol. Es el mayor momento de frustración de mi carrera. Llegué aquí equivocándome, pensando que ganar era fácil y tuve que aprender, pero siempre con dignidad, siendo fiel a mis valores. Lo de hoy supera a lo deportivo. Hoy se superó cualquier límite y seguramente es la peor derrota de mi carrera y difícilmente me la superen”, agregó Giustozzi.

Hay que destacar que dicha situación de revisión en el VAR no fue la única de la tanda. Luego de un par de ejecuciones, los árbitros cobraron un nuevo adelantamiento, esta vez al arquero del Barça, pero que en la reiteración de la ejecución volvió a contener el disparo del jugador Mati Rosa.

“Si el Barça me gana, le doy la enhorabuena, pero esto supera todos los límites. Para mí era una parada legal. No hace falta decir lo que ha pasado, todo el mundo lo ha visto”, sumó en su análisis el DT argentino, que al mismo tiempo desligó a los catalanes de la decisión de los árbitros. “Aunque me voy a morder la lengua, pero sí tengo que decir que el Barça está ajeno a esta situación y no tiene nada que ver”.

El Barcelona festejó en los penales la Copa de España de futsal

Por su parte, el entrenador del Barcelona celebró la utilización del vídeo arbitraje en la final. “Creo que si se imparte justicia, está bien. Cuando vea el vídeo, lo podré valorar. Lo que ha sucedido es que hemos llegado a penaltis, los entrenadores podemos pedir la revisión y lo hemos hecho. Después, si se quieren sacar las cosas de contexto no puedo decir más”, dijo Velasco.

Luego de superar 3-1 al Jimbee Cartagena en los cuartos de final, y de hacer lo propio ante el Movistar Inter en las semifinales (6-4), los culés se quedaron con un triunfo cargado de polémica para una de las competencias más relevantes del futsal mundial.

