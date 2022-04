El holandés Louis van Gaal anunció que padece un cáncer de próstata “agresivo”

Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos (REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

El seleccionador holandés Louis van Gaal sufre un cáncer de próstata desde hace un tiempo. El propio técnico de Países Bajos lo confirmó este domingo en una entrevista televisiva y reconoció que dicha enfermedad no le impedirá dirigir a la Oranje en el Mundial de Qatar 2022. “Pensaba que estaba sano, pero no lo estoy”, expresó.

Los jugadores “no lo saben”, declaró Van Gaal, de 70 años, al canal RTL, añadiendo que ya se ha sometido a 25 sesiones de irradiación, varias de ellas por la noche tras dirigir entrenamientos de los internacionales holandeses. “En cada concentración como técnico de la selección nacional he tenido que salir por la noche para ir al hospital sin que los jugadores se enteraran hasta ahora. No se lo dices a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus decisiones”, reconoció Van Gaal en el programa de televisión Humberto Tan.

“Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos”, continuó el ex entrenador del Ajax, Barcelona, Bayern Münich y Manchester United, entre otros. “Son otras enfermedades las que te matan”, agregó el entrenador de 70 años quien dio detalles de la enfermedad que padece: “Yo tengo una forma bastante agresiva y recibí quimioterapia 25 veces. Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno”, resaltó el holandés.

Este 11 de abril se estrenará un documental que tratará la vida de Louis van Gaal y cómo afronta su enfermedad. A partir de esta revelación y aunque el entrenador de 70 años comunicó que esto no le impedirá dirigir el Mundial de Qatar en noviembre próximo, en Países Bajos se especula con la posibilidad de que Ronald Koeman asuma en su lugar de ser necesario.

El 4 de agosto de 2021, Louis van Gaal fue confirmado para dirigir por tercera ocasión a la selección de Países Bajos en reemplazo de Frank de Boer, quien dejó el puesto luego de la eliminación en octavos de final de la Eurocopa. El holandés estuvo al frente de la Oranje una primera vez entre 2000 y 2002, donde no logró la clasificación al Mundial, y de nuevo entre 2012 y 2014, llevando al equipo al tercer puesto de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

