Duro mensaje del presidente del fútbol ghanés contra Luis Suárez y la selección de Uruguay: “Es la hora de la venganza”

Kurt Okraku, presidente de la Federación ghanesa de fútbol, lanzó un fuerte mensaje contra Uruguay tras el sorteo del Mundial.

Una vez concluido el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que determinó que Uruguay haya quedado emparejado con Portugal, Corea del Sur y Ghana en el Grupo H, el más alto directivos del equipo africano lanzó un fuerte mensaje contra La Celeste, que fue su verdugo durante el Sudáfrica 2010, en la instancia de cuartos de final, en uno de los encuentros más emotivos y recordados de esa edición.

En aquel partido, que se jugó el 2 de julio de 2010 en el Soccer City Stadium de Johannesburg, hubo una jugada en la que Luis Suárez usó su mano para evitar un gol del rival. Lógicamente, fue expulsado. En ese momento que parecía que el cuadro charrúa estaba condenado a la eliminación pero Asamoah Gyan falló el penal.

Luego, el encuentro terminó definiéndose en una tanda por penales que fue cerrada con una definición exquisita del Loco Abreu y finalmente Uruguay avanzó a las semifinales, donde perdió ante Países Bajos. También cayó frente a Alemania en el duelo por el tercer puesto.

Luis Suarez salvó a Uruguay ante Ghana con la mano en el Mundial 2010 (Foto: AFP)

“Creemos que es la hora de la venganza. Sentimos que ganamos de forma clara aquel juego, pero después estuvo esa ‘defensa’ de Suárez... Será muy interesante para nosotros jugar de nuevo contra ellos, obviamente tenemos recuerdos profundos. Es importante ajustar cuentas”, aseguró Kurt Okraku, presidente de la Federación ghanesa de fútbol, en diálogo con BBC Sports Africa.

El esperado desafío entre Ghana y Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 está pautado para el viernes 2 de diciembre y será en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos. Ambos podrían definir su clasificación a la ronda eliminatoria en ese encuentro que se jugará en el Al-Janoub Stadium.

Uruguay y Ghana volverán a cruzarse en un Mundial el próximo 2 de diciembre por la tercera fecha del Grupo H de Qatar 2022 (Foto: EFE)

Todo indica que Luis Suárez, quien actualmente juega en el Atlético Madrid y es un referente de su combinado nacional, participará de esa cita que ahora ya tiene un condimento extra. No obstante, ya no quedan representantes de aquella generación de los Black Stars, que regresan a la gran cita mundialista después de no clasificar a la edición del 2018 e interrumpir una racha de tres participaciones en fila (2006, 2010 y 2014).

