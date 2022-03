Piojo Herrera encaró al Tata Martino por su salud: “Debería hacerse a un lado”

El Piojo Herrera tundió al Tata Martino por ausentarse en el Honduras vs México, por lo que sugirió que debería “hacerse a un lado” (Video: ESPN)

A falta de un partido más del Octagonal de Concacaf para definir los países clasificados a Qatar 2022, la Selección Mexicana enfrenta diferentes dudas en relación al papel del equipo y el desempeño que ha mostrado Gerardo Tata Martino. Por ello empezó a crecer la idea de que Miguel Piojo Herrera sería el sustituto adecuado del Tata.

Recientemente el actual director técnico de Tigres habló sobre el Tri y lo primero que señaló se trató de la salud del argentino. Desde que iniciaron los partidos eliminatorios para Qatar 2022, Martino se ha ausentado en tres partidos diferentes, el más reciente fue ante Honduras del pasado domingo 27 de marzo.

Por ello, el Piojo Herrera señaló que si no está en óptimas condiciones debería de dejar el cargo. En entrevista para el programa Ahora o Nunca de ESPN, el entrenador mexicano se fue contra la falta de compromiso del Tata para presenciar los partidos de la selección.

El entrenador Miguel Herrera le pidió al "Tata" Martino hacerse a un lado por sus problemas de salud (Foto: EFE/José Méndez)

Herrera empezó defendiendo su trabajo que hasta ahora lo tiene con un pie en el Mundial 2022; sin embargo, le exigió mayor compromiso y entre ellos salió a relucir sus ausencias por cuestiones de salud.

Para el Piojo la salud del entrenador es vital, y si no se tiene lo más obvio que tendría que hacer es renunciar al puesto para dar paso a otros técnicos que asuman el control del combinado nacional, así lo señaló en en programa de ESPN:

“Está en las puertas de Qatar, sería realmente una tragedia lo que tenga que suceder, pero si no tiene salud obviamente tendría que hacerse a un lado. Creo que él tendría que haber estado ayer ahí, si vuela a Argentina también puede volar a Honduras. Son las cosas que de repente a nosotros no nos caen bien”

En tres partidos Gerardo Martino no ha viajado con el Tri por su desprendimiento de retina en el ojo derecho (Foto: Orlando Ramirez/USA TODAY Sports)

Además, el timonel de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León) aceptó que no conoce a profundidad el problema médico que le ha impedido al Tata a viajar con la escuadra tricolor a todos los partidos del Octagonal de Concacaf, pero sí reiteró que ya no debería estar en el cargo para que le dé prioridad a su mejoría.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud se tendría que hacer a un lado, más allá no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, explicó.

En relación a la petición que ha hecho la afición sobre la llegada de Miguel Herrera a la Selección Mexicana, el técnico mexicano le alegró los halagos pues consideró que ha hecho bien su trabajo para que el público lo considere y no le negó las puertas al Tri, sin embargo, aceptó que ahora está enfocado en lograr victorias con Tigres.

“Sinceramente en mi cabeza está 100% con Tigres, quiero ganar algo importante acá; también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la selección, pero hoy no pasa por mí. Tengo un contrato con Tigres y si hay una circunstancia, la Federación tendría que hablar primero con Tigres”, aclaró.









*Información en desarrollo