“Jugué el partido de mi vida”: La reflexión de Francisco Cerúndolo tras dar el golpe en el Masters 1000 de Miami

La gira de cemento sigue su rumbo a pocas semanas de rotar hacia el polvo de ladrillo en lo que será la previa de Roland Garros. Los ojos siguen enfocados en Estados Unidos con el Masters 1000 de Miami, torneo que cuenta con presencia argentina y uno de ellos se convirtió en la sorpresa del evento: Francisco Cerúndolo. El 103° del mundo eliminó en dieciseisavos de final a Gael Monfils, actual número 24 del planeta, con un contundente 6-4 y 6-2 en una hora y nueve minutos de juego.

El más grande de los hermanos disfrutó al máximo su pase de ronda y puso su rendimiento en lo más alto de su ranking personal. “La verdad que estoy feliz. Creo que hice un partido impresionante de principio a fin. Fui muy agresivo, mi derecha corrió nunca, como en la gira sudamericana. Muy contento porque fueron semanas duras entre Indian Wells y el Challenger que no jugué bien y acá arranqué de menor a mayor. Ya con Opelka jugué un partido impresionante y hoy creo que jugué el mejor de mi vida contra un rival que es durísimo y está hace años en el alto nivel”, explicó después del partido.

Y agregó, sobre los pilares fundamentales para lograr la victoria: “Fue durísimo. Yo me sentí en una intensidad muy alta. En todos los puntos creo que fui muy sólido, cuando me quedaba fui agresivo y no desesperé. Él trae muchas bolas, es muy rápido. Y creo que eso fue la clave”. Francisco aprovechó cuatro de los seis puntos de quiebre que consiguió a lo largo del partido y defendió las cinco ocasiones que el francés buscó realizar lo mismo.

Gael felicita a Francisco por su gran rendimiento una vez finalizado el partido (Foto: USA Today)

En los octavos de final se medirá contra Frances Tiafoe (31°), que justamente viene de eliminar a su hermano, Juan Manuel, con un sólido 6-2 y 6-2. “Juanma no creo que jugó un gran partido. Pero la verdad Frances viene jugando un gran tenis desde el año pasado. Es muy agresivo, en esta cancha juega muy bien, saca muy bien. Hoy y mañana a la mañana vamos a disfrutar esta victoria y empezar a preparar el partido del martes. Tengo que enfocarme en mi juego que está fluyendo y disfrutar. El ambiente fue impresionante, gritaban de todos lados. Vinieron muchísimos argentinos, que es una ciudad re latina”, analizó al respecto.

Cerúndolo tenía pendiente una buena actuación en alguno de los torneos de cemento en Estados Unidos luego de caer en primera ronda de Indian Wells con el chino Shang Juncheng y tampoco pasar el partido inicial en el Challenger de Phoenix contra el galo Arthur Rinderknech. En Miami arrancó su camino contra el neerlandés Tallon Griekspoor, eliminó al enorme sacador estadounidense Ryan Opelka y este lunes por la noche se cargó a Gael Monfils.

EL RESUMEN DE LA VICTORIA DE FRANCISCO CERÚNDOLO SOBRE GAEL MONFILS

SEGUIR LEYENDO: