La frase de Luis Enrique que generó polémica: “No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente, las de Europa son de altísimo nivel”

El entrenador de España no siente necesario jugar frente a rivales sudamericanos en la preparación para el Mundial

El sueño de todas las selecciones para fin de año es tener la tan ansiada Copa del Mundo en sus manos. A menos de una semana para el sorteo de los grupos, se van definiendo los últimos cupos de los 32 equipos que estarán en los bombos para participar en Qatar. La preparación es un factor clave y según Lionel Scaloni el enfrentar a rivales de otros continentes es fundamental para llegar de la mejor manera al máximo certamen del fútbol. Sin embargo, Luis Enrique dio el punto de vista europeo y contradijo la opinión del técnico argentino.

El disparador se generó por una pregunta de un periodista brasileño hacia el seleccionador de España. “Desde 2018, la selección española sólo jugó contra equipos europeos. Si creés que esto hará falta para vosotros, el enfrentar equipos con otra cultura futbolística”, consultó el emisario de TNT Sports Brasil. A lo que Luis respondió con seguridad: “No lo creo, la verdad es que no. No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente. Las de Europa por suerte son de altísimo nivel. De hecho creo recordar que en el último Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas”.

Enrique intentó no sacarle mérito al poderío de los equipos provenientes de Sudamérica. “Es evidente que hay selecciones de un nivel como Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay que pueden estar y que están en el máximo nivel pero no creo que vaya a ser un problema para nosotros. El día que tengamos que competir contra ellas, lo intentaremos hacer de la mejor manera. Será muy difícil, seguro, pero no creo que sea un problema”, cerró el tema el entrenador de España.

España derrotó a Albania por 2-1 en el primer amistoso de la ventana de marzo (Foto: Reuters)

Antes de la ventana internacional de marzo, Scaloni opinó sobre la posibilidad de enfrentar a selecciones europeas. “Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. En eso estamos trabajando. Pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después armar los amistosos que son pocos y este año el tiempo de preparación del Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba”, opinó Lionel.

En el horizonte de Argentina aparece la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador el próximo martes 29 de marzo como visitante y la Finalissima contra Italia el 1 de junio en el estadio de Wembley. Dentro de las posibilidades que existen para la preparación con miras al Mundial de Qatar, el entrenador de la Albiceleste no descartó la posibilidad de concentrar en Europa: “Es verdad que la fecha de junio podríamos utilizarla si no llegamos a conseguir otras selecciones para jugar. Juntarnos después del partido con Italia y entrenar. Pero no voy a cortarles las vacaciones. El descanso es sagrado para ellos y debe ser así”.

SEGUIR LEYENDO: