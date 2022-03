México vs EEUU: los mejores memes que dejó el empate en el Clásico de la Concacaf

A pesar de la disputa del encuentro, algunos usuarios consideraron el encuentro como un choque aburrido (Foto: Facebook)

La Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino saltó al campo del Estadio Azteca para medirse ante Estados Unidos, el rival más competitivo de la zona. Tras 90 minutos de partido donde lucieron diversas personalidades y ausencias, los combinados se repartieron un punto para la estadística. Aunque el marcador no permitió el grito de gol, las redes sociales se llenaron de imágenes donde usuarios hicieron sátira de los momentos más destacados del encuentro.

Aficionados reaccionaron a la interpretación de Manuel Mijares (Foto: Twitter)

Uno de los personajes más mencionados en las horas previas al encuentro fue Manuel Mijares, cantante que estuvo presente durante la Ceremonia de Investidura de la décima generación del Salón de la Fama del Futbol Internacional y fue designado para entonar el Himno Nacional Mexicano. Fue durante la ceremonia protocolaria cuando, con los 22 jugadores a sus espaldas, sorprendió a los asistentes al Coloso de Santa Úrsula con su interpretación.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

La ejecución de su número fue catalogada como impecable. Contrario a lo que otros cantantes han demostrado cuando entonan el Himno Nacional, el cantante de “Soldado del Amor” no cometió error alguno. El reconocimiento se trasladó hacia las redes sociales, donde algunos usuarios destacaron su participación con memes y aprovecharon para destacar la trayectoria y éxito del cantautor.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

En el transcurso del encuentro otro de los nombres más mencionados durante la transmisión fue Guillermo Ochoa. Y es que el portero de las Águilas del América mantuvo una gran actuación que le permitió finalizar el encuentro sin goles en contra. En los primeros minutos del partido fue exigido por Yunus Musah, sin embargo su experiencia le permitió reaccionar oportunamente.

Guillermo Ochoa fue protagonista en el empate contra Estados Unidos (Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

De igual forma, en dos ocasiones tuvo la oportunidad de rechazar claras opciones de gol que tuvo Christian Pulisic. Ante ello, y en medio del debate de quienes lo consideran el mejor portero de la actualidad y la historia contra los que piensan que su titularidad es promovida por patrocinadores, la mayor parte de los memes estuvo dirigida al reconocimiento de su labor.

El Chicharito volvió a ser tendencia ante la baja contundencia del Tricolor (Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

A pesar de que Memo cumplió con su tarea, la contundencia no acompañó a los pupilos de Gerardo Martino. El tridente ofensivo estuvo encabezado por Raúl Jiménez, Jesús Manuel Tecatito Corona e Hirving Lozano, pero ninguno de los tres delanteros provenientes del futbol europeo tuvo la capacidad de romper el cero. De esa forma, los aficionados evocaron el nombre de dos personajes.

Rogelio Funes Mori brilló por su ausencia en el partido (Foto: Twitter)

Tata Martino fue uno de los protagonistas de los memes (Foto: Twitter)

El primero de ellos fue Javier Hernández, quien al tiempo que México definía su pase al mundial dio a conocer que se encontraba jugando un videojuego en línea. Al respecto, un sector de los aficionados condenó a Martino por no convocarlo a pesar de que su ofensiva no es capaz de anotar goles. El segundo aludido fue Rogelio Funes Mori. quien no fue considerado para la presente fecha FIFA y ha recibido críticas constantes en las últimas veces que ha defendido la camiseta tricolor.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Finalmente, Gerardo Martino fue otro de los personajes centrales en las redes sociales. El empate sin goles no gustó a gran parte de la afición, por lo que solicitaron su renuncia, de nueva cuenta, y condenaron sus decisiones en el terreno de juego. Incluso, al término del encuentro las tribunas del Estadio Azteca se llenaron de gritos que pronunciaban la frase “Fuera Tata”.

(Foto: Twitter)

Con 22 unidades en su haber, México cerrará su participación en la clasificación contra Honduras y El Salvador. Si bien Edson Álvarez consideró que el partido fue favorable para su equipo, también es cierto que deberán mejorar su despliegue contra las selecciones centroamericanas para no comprometer su estancia en Qatar 2022 como sucedió rumbo al Campeonato Mundial de Brasil 2014.

