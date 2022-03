Hungría entregará a Francia a Loïk Le Priol, principal sospechoso de la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu

Loïk Le Priol, un activista de extrema derecha, es el principal sospechoso del crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

La investigación sobre la muerte del ex integrante de la selección masculina de rugby de Argentina, Federico Martín Aramburu, no se detiene. En las últimas horas se dio un nuevo avance, luego de que se confirmara el traslado de Loïk Le Priol, principal sospechoso de la muerte del ex Puma, a Francia.

El activista de extrema derecha será entregado por Hungría a las autoridades francesas “en un plazo de 10 días”, anunció el tribunal de Budapest este viernes. El hombre de 27 años fue detenido el martes por la noche en la ciudad fronteriza de Záhony, en un sector donde se cruzan los límites de Hungría, Eslovaquia y Ucrania, luego de afirmar que “tenía entrenamiento militar y que habría ido a Ucrania a pelear”. Según pudo saber la agencia AFP, dio su visto bueno mediante una videoconferencia para ser trasladado a París.

Vale destacar que en la requisa reglamentaria que realizaron las fuerzas policiales húngaras le encontraron tres cuchillos en el vehículo que utilizaba para trasladarse. El crimen se desarrolló alrededor de las 6 de la mañana del sábado de París y Le Priol fue detenido más de 72 horas después del suceso a unos 1800 kilómetros de esa ciudad francesa. A raíz de lo hallado en su auto fue “demandado por mal uso de un dispositivo que es particularmente peligroso para la seguridad pública”.

Loïk Le Priol fue detenido en Hungría tras declarar que pensaba sumarse al ejército ucraniano

Según las hipótesis judiciales reconstruidas en base a declaraciones de testigos y cámaras de seguridad, el detenido en Hungría y Romain B serían los dos hombres que atacaron al argentino en el boulevard Saint-Germain del distrito 6 de París, a metros del bar Le Mabillon donde habían tenido un altercado inicialmente. Arriba de un Jeep que conducía una mujer de nombre Lison, al menos uno de ellos habría sido el que disparó en más de seis ocasiones contra el jugador que visitó en 22 oportunidades la camiseta de Los Pumas.

Loïk es un miembro de la ultra derecha que es conocido por su “extrema violencia”, además de estar acusado desde 2015 por “violencia agravada” en un caso de tortura con un ex compañero de la organización estudiantil de extrema derecha. También tuvo cierta relevancia mediática cuando se convirtió en empresario de indumentaria dirigida a su ideología bajo el lema: “Ropa diseñada por blancos para blancos”.

Militante del Grupo Unión Defensa (GUD), se formó en la escuela de la Marina francesa en Brest (extremo oeste) entre 2010 y 2011. Como miembro de las fuerzas especiales participó en operaciones en Malí y Yibuti entre 2013 y 2015. Sin embargo, en julio de 2015, los médicos militares recomendaron su repatriación a Francia a raíz de un estado de estrés postraumático grave. Según indicó la Marina francesa, fue expulsado por motivos disciplinarios.

La revista Marianne aportó que Le Priol ya fue condenado a los 19 años por violencia y a los 23 años se le sentenció a cuatro meses de prisión con suspensión de pena por violencia deliberada en grupo y conducción bajo los efectos del alcohol.

